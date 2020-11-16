Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал наиболее распространенные первые симптомы рака головного мозга, появление которых требует незамедлительного обращения к специалисту.

В интервью Пятому каналу Мяснянкин отметил, что на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно и его довольно сложно определить. Позже у человека появляется головная боль, быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потеря сознания, судороги, ухудшение слуха и зрения.

Также врач рассказал, что при поражении части мозга, отвечающей за вестибулярную функцию, появляются нарушения письма и звукопроизношения, а из речи больного человека могут выпадать отдельные буквы и целые словосочетания.

Среди возможных причин возникновения опухоли Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы из новообразований в других частях тела, частую травматизацию головы и сотрясения.