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Врач назвал ранние симптомы рака головного мозга

, ИА "Амител"
При их появлении необходимо как можно скорее обратиться к врачу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал наиболее распространенные первые симптомы рака головного мозга, появление которых требует незамедлительного обращения к специалисту.

В интервью Пятому каналу Мяснянкин отметил, что на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно и его довольно сложно определить. Позже у человека появляется головная боль, быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потеря сознания, судороги, ухудшение слуха и зрения.

Также врач рассказал, что при поражении части мозга, отвечающей за вестибулярную функцию, появляются нарушения письма и звукопроизношения, а из речи больного человека могут выпадать отдельные буквы и целые словосочетания.

Среди возможных причин возникновения опухоли Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы из новообразований в других частях тела, частую травматизацию головы и сотрясения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.11.2020 11:16
гость

да, первые симптомы были - мурашки на щеке, потом зрение

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