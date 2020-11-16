Уральский рецидивист признался в убийстве и изнасиловании школьницы

В городе Асбест Свердловской области задержали предполагаемого убийцу 11-летней девочки, которая ушла гулять 12 ноября и не вернулась, сообщает портал e1.ru.

По камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось отследить часть маршрута школьницы. На кадрах видно, что сначала она идет одна, а затем – вдвоем с мужчиной.

Следователи определили круг лиц, которые могли быть причастны к исчезновению девочки. 40-летний рецидивист, освободившийся из тюрьмы в феврале 2020 года, во время допроса признался в убийстве и изнасиловании.

"Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу Осип. В его "послужном списке" имеются криминальные эпизоды, предусмотренные ст. 161 ("Грабеж"), 228 ("Незаконный оборот наркотических веществ"), 158 ("Кража"), 105 ("Убийство") и 162 ("Разбой") УК РФ", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Тело школьницы обнаружили в 750 метрах от ее дома. Убийца спрятал его за газовой трубой, забросав досками, ветками и ветошью. По его словам, девочку он раньше не знал. Просто встретил ее на улице, разговорился и пригласил домой, утверждает рецидивист.