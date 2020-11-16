Ночную парковку запретят на участках 13 улиц Барнаула. Карта ограничений

В Барнауле для беспрепятственной работы дорожной техники ограничат остановку и стоянку автомобилей в ночное время на участках 13 улиц.
Как пишет пресс-центр мэрии, с 20 ноября ограничения введут на следующих участках дорог:
- нечетная сторона улицы Молодежной в районе здания № 3, от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;
- четная и нечетная стороны Тимуровской, от малой проезжей части Космонавтов до Эмилии Алексеевой;
- четная и нечетная стороны Георгия Исакова, от Покровской до малой проезжей части Малахова;
- четная и нечетная стороны 40 лет Октября, от Петра Сухова до малой проезжей части Космонавтов;
- четная малая проезжая часть Малахова, от Гридасова до проезда Северного Власихинского;
- четная малая проезжая часть Малахова, от Балтийской до проезда Северного Власихинского;
- четная малая проезжая часть Малахова, от Взлетной до Балтийской;
- четная малая проезжая часть Павловского тракта, от Георгиева до Попова;
- четная сторона Островского, от Антона Петрова до дома Островского, 68e;
- парковочная площадка на Короленко, 105.
Также с 4 декабря знаки об ограничении ночной парковки и стоянки установят на следующих участках:
- парковочный карман по нечетной стороне в районе детской городской поликлиники № 9 на Георгиева, 13;
- четная сторона возле Петра Сухова, 62;
- четная сторона улицы 2-й Северо-Западной, от Антона Петрова до парка "Арлекино".
Кроме того, при возникновении трудностей в уборке снега власти могут ввести ограничения на дополнительных участках дорожной сети.
Комментарии
Правильно. Я бы еще много где запретил. Достали нищеброды безгаражные бросать свои помойки на дороге.
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А с утра "офисный планктон" своими жоповозкаии занимает проезжую часть
Что с ними делать?
Запретите по Малахова ,от П.Сухова и до Э.Алексеевой.А то там фура ночует частенько..Всю полосу займет и пофиг ему.
Жаль, что не по всему городу и только на зиму
Да ты я смотрю олигарх..... где на всех столько гаражей то наделать???
Я так понимаю тебе посчастливилось в незапамятные времени узреть где то нахаляву, теперь сидишь возникаешь....
16.11.2020 12:36
Не обязательно покупать гараж. Я снимаю. Раньше где жил, ставил авто на платную стоянку. Сейчас в каждом районе есть возможность снять гараж, либо машиноместо, либо стоянка. Но это же надо пройти 1 километр, жопу свою тащить. Вам же надо прям к крыльцу подъехать. А то, что из 4-х полос по факту остается 2, и тем самым ты создаешь затор на дороге, тебе по, твоя хата с краю.