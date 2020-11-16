Ночную парковку запретят на участках 13 улиц Барнаула. Карта ограничений

В Барнауле для беспрепятственной работы дорожной техники ограничат остановку и стоянку автомобилей в ночное время на участках 13 улиц.

Как пишет пресс-центр мэрии, с 20 ноября ограничения введут на следующих участках дорог:

нечетная сторона улицы Молодежной в районе здания № 3, от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;

четная и нечетная стороны Тимуровской, от малой проезжей части Космонавтов до Эмилии Алексеевой;

четная и нечетная стороны Георгия Исакова, от Покровской до малой проезжей части Малахова;

четная и нечетная стороны 40 лет Октября, от Петра Сухова до малой проезжей части Космонавтов;

четная малая проезжая часть Малахова, от Гридасова до проезда Северного Власихинского;

четная малая проезжая часть Малахова, от Балтийской до проезда Северного Власихинского;

четная малая проезжая часть Малахова, от Взлетной до Балтийской;

четная малая проезжая часть Павловского тракта, от Георгиева до Попова;

четная сторона Островского, от Антона Петрова до дома Островского, 68e;

парковочная площадка на Короленко, 105.

Также с 4 декабря знаки об ограничении ночной парковки и стоянки установят на следующих участках:

парковочный карман по нечетной стороне в районе детской городской поликлиники № 9 на Георгиева, 13;

четная сторона возле Петра Сухова, 62;

четная сторона улицы 2-й Северо-Западной, от Антона Петрова до парка "Арлекино".

Кроме того, при возникновении трудностей в уборке снега власти могут ввести ограничения на дополнительных участках дорожной сети.