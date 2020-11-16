Мужчина поджег автомобиль перед подъездом дома в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Полиция задержала барнаульца по подозрению в поджоге автомобиля напротив подъезда жилого дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением в отделение обратился 37-летний житель краевой столицы. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные подожгли его Chevrolet, и пояснил, что он припарковал авто возле подъезда и поставил на сигнализацию, однако не услышал ее.

Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 35-летний безработный барнаулец. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога".