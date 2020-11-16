Мужчина поджег автомобиль перед подъездом дома в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Полиция задержала барнаульца по подозрению в поджоге автомобиля напротив подъезда жилого дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением в отделение обратился 37-летний житель краевой столицы. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные подожгли его Chevrolet, и пояснил, что он припарковал авто возле подъезда и поставил на сигнализацию, однако не услышал ее.
Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 35-летний безработный барнаулец. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога".
Комментарии
Зима кров и харч нужен.
парковочные войны
Купи гараж и не парься
Купи гараж и не парься
В старых районах не купишь нормальный гараж, только металлический. Металлический гараж это как погреба во дворах многоэтажек полный бред и пережиток прошлого. Или доехал на троллейбусе до гаража, а потом поехал. Тоже не вариант. Лучше всего это застраховать авто и благоустроить дворы расширить парковки. Но за это нужно платить и не все собственники хотят платить.