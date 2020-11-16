Алтайский край назвали последним в Сибири по доступности авто

В России рассчитали доступность автомобилей в регионах по итогам 10 месяцев 2020 года, сообщает РИА Новости. Этот показатель зависит от количества семей, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать новый автомобиль.
Рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 66,7% и Чукотский автономный округ (61,8%). Более половины населения имеет возможность приобрести новую машину в Москве (54,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (53,8%), Сахалинской области (53,5%) и Ненецком автономном округе (51,4%).
Хуже всего в этой сфере дела обстоят в Ингушетии (4,8%), Чечне (6%), Дагестане (8,2%), Кабардино-Балкарии (9,3%) и Карачаево-Черкесии (10%).
Алтайский край занял 68-е место в России и последнее в Сибири с показателем 15%. Столько людей могут купить машину в кредит по цене от 550 тысяч рублей. За 1,4 млн рублей приобрести и содержать авто в регионе могут 4,2%, а за 5,5 млн рублей – 0,4%.
Комментарии
Тут не только по доступности авто надо говорить...
16.11.2020 15:39
Filin
Тут не только по доступности авто надо говорить...
))))))))))))))))))))
Доступность это когда человек может позволить себе вещь не в долг, вот если так считать то большинство и айфон без кредита не смогут купить, не говоря уже об авто
Весь народ на кредитах, перестанут выдавать вообще встанет вся торговля, вот где все запоют то, потому что люди уже будут думать что покупать и реально надо ли оно
кому нужен это рейтинг?
такое ощущение, что специально амик выискивает и вытаскивает на всеобщее обозрение всякую хрень
В 1979г.мои родители купили себе машину за 6200р.без всяких кредитов, накопили за три года.
Босямбр
В 1979г.мои родители купили себе машину за 6200р.без всяких кредитов, накопили за три года.
в 1979 надо было умудриться купить машину по гос.цене. В свободной продаже их еще не было
В 1979 году к машине ещё каждый покупал гараж, что тоже не мало стоило, нет гаража уже думали, а нужна ли мне машина, сейчас все легко и просто, пошёл купил бросил во дворе