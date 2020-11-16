Алтайский край назвали последним в Сибири по доступности авто

В России рассчитали доступность автомобилей в регионах по итогам 10 месяцев 2020 года, сообщает РИА Новости. Этот показатель зависит от количества семей, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать новый автомобиль.

Рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 66,7% и Чукотский автономный округ (61,8%). Более половины населения имеет возможность приобрести новую машину в Москве (54,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (53,8%), Сахалинской области (53,5%) и Ненецком автономном округе (51,4%).

Хуже всего в этой сфере дела обстоят в Ингушетии (4,8%), Чечне (6%), Дагестане (8,2%), Кабардино-Балкарии (9,3%) и Карачаево-Черкесии (10%).

Алтайский край занял 68-е место в России и последнее в Сибири с показателем 15%. Столько людей могут купить машину в кредит по цене от 550 тысяч рублей. За 1,4 млн рублей приобрести и содержать авто в регионе могут 4,2%, а за 5,5 млн рублей – 0,4%.