Самый железобетонный завод. Цифры и факты о крупнейшем предприятии Алтайского края

Уже более 60 лет в Алтайском крае работает ведущее предприятие по производству железобетонных изделий. Многие знают его как "ЖБИ Сибири", но недавно он был переименован в честь бывшего руководителя, известного в регионе застройщика Владимира Мудрика. Теперь предприятие называется БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика ("ЖБИ Сибири"). За свою историю завод, как и вся страна, пережил годы бурных советских строек и распад режима, сложные экономические времена и ситуации. Одно оставалось неизменным – качество производимой продукции. Что это за продукция и кто из застройщиков ее использует, где по городу лежит фирменная тротуарная плитка "Алом" и зачем успешному предприятию многомиллионные инвестиции – об этом и не только смотрите в инфографике.