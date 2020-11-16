Все школы Барнаула начали работу в очном режиме после продленных каникул

Все школы Барнаула начали работу в очном режиме с 16 ноября. За время продленных осенних каникул все образовательные учреждения подготовили к обучению в условиях сложной эпидемической обстановки.

Как сообщает пресс-центр мэрии, на данный момент на больничном находится менее 5% преподавателей. В отсутствие учеников в образовательных учреждениях города провели усиленную дезинфекцию всех помещений и поверхностей, проветривание и обеззараживание воздуха. Согласно приказу комитета по образованию города, меры профилактики COVID-19 усилят в каждой образовательной организации.

Учреждения допообразования продолжат учебный процесс в прежнем режиме: 10% занятий – очно, 90% – удаленно с использованием дистанционных технологий. Детсады продолжают свою работу в штатном режиме. На данный момент их посещают более 60% детей.