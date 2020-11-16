COVID у 249 транспортников не помешал ремонту дорог на Алтае в 2020 году

Пандемия коронавируса никак не отразилась на ремонте дорог в Алтайском крае в 2020 году. В общей сложности на ремонт и реконструкцию дорог в регионе потратили около 13 миллиардов рублей, сообщил журналистам во время онлайн-конференции министр транспорта края Александр Дементьев.

"Пандемия никак не повлияла на дорожную отрасль. Всего в крае в транспортной отрасли трудится около 21 тысячи человек. Из них коронавирусом заболели 249", – отметил министр.

По его словам, в этом году в рамках нацпроекта "БКАД" отремонтировали 530 километров. Большая часть – в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. Еще около 900 километров привели в порядок за счет краевого бюджета. В столице региона общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в 2020 году составила 43,1 км. Это больше 40 улиц. Ключевой объект – улица Попова. Ее расширили от Власихинской до Трактовой за 600 миллионов рублей. Также в городе построили дорогу по ул. Сиреневой. Ее длина составила 364 метра.

Александр Дементьев сообщил, что уже около 1,6 миллиарда рублей распределили по подрядчикам на следующий год. В ближайшие полтора месяца все контракты на ремонт и строительство дорог будут заключены. Дорожный фонд на 2021 год, как отметил министр, составит почти 11 миллиардов рублей. Не исключено, что из федерального бюджета в рамках "БКАД" поступят дополнительные средства.

Что касается Барнаула, то в городе отремонтируют 21 дорогу. В их числе такие важные транспортные артерии, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии), Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны). Кстати, Павловский тракт основательно ремонтировали уже больше пяти лет назад. В этом году одну из самых загруженных транспортных магистралей расширяют: на участке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути будет по две полосы для движения в обоих направлениях. Стоимость работ – 147,1 млн рублей.