Медведи барнаульского зоопарка начали соблюдать масочный режим

Деревянные скульптуры медведей, размещенные на пересечении улицы Георгиева и Павловского тракта в Барнауле, теперь соблюдают масочный режим. Руководители зоопарка "Лесная сказка" надели на них средства защиты, призывая горожан соблюдать противоэпидемические меры.

Фотографии и видео процесса работники разместили на официальной странице в соцсети "ВКонтакте". На самой видеозаписи заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев надевает на мишек маски, а директор зверинца Сергей Писарев обращается к жителям Барнаула.

"Дорогие друзья, мы хотим, чтобы все вы были здоровы. Я говорю это не просто как человек, который устраивает непонятное зрелище. Я говорю как человек, который переболел коронавирусом и у которого есть антитела к данному заболеванию. Это действительно очень серьезно, не шутите", – сказал Писарев.

В конце обращения директор зоопарка пожелал всем здоровья, призвал носить маски и как можно реже посещать общественные места.