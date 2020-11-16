Глава Минтранса рассказал о судьбе обхода Барнаула и третьего моста за 50 миллиардов

Проект обхода Барнаула с третьим мостом через Обь прошел все экспертизы, включая техническую. Стоимость объекта в ценах 2019 года составляет около 49 миллиардов рублей. Однако денег на строительство в бюджете региона нет. Власти надеются реализовать его либо за федеральные средства, либо на помощь частных инвесторов, сообщил на пресс-конференции министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

"Объект большой, интересный, но дорогой. Третий мост не помешал бы городу, связал бы три федеральных трассы", – отметил министр.

Сейчас ведется работа по изъятию земель, по которой пройдет обход города. Участков изымается много, причем самых разнообразных – начиная от 25 кв. м и заканчивая десятками соток. Работа по их выделению все еще ведется, закончить ее планируется в ближайшие год-два.

Проектирование шло три года. Инициатором выступал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин. Сменивший его Виктор Томенко также признал важность обхода, однако выделения средств на федеральном уровне добиться не удалось.

В сентябре этого года губернатор встретился с представителями "Газпромбанка". Они обсудили перспективы развития сотрудничества, рассмотрели опыт участия компании в реализации проектов в крае в формате государственно-частного партнерства при строительстве школ, детсадов и других объектов. "Газпромбанк" выразил готовность участвовать в финансировании проекта строительства обхода Барнаула с мостом через реку Обь. Однако конкретной информации о сроках начала строительства трассы не говорилось.

Четырехполосная трасса длиною около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево. Далее – красивый и современный мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесного Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка. Рядом с новой трассой появятся магазины, заправки, кафе и мотели.

Ожидается, что проект позволит разгрузить Барнаул от пробок и вынести весь большегрузный транспорт за пределы столицы края. Изначально предварительная стоимость обхода оценивалась в 53 миллиарда рублей.