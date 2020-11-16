Роспотребнадзор отменил обязательный тест для контактных с COVID-19

Роспотребнадзор изменил правила проведения тестирования на COVID-19 в России. Теперь контактировавшим с зараженными не обязательно иметь отрицательный результат анализа, а срок проведения лабораторного тестирования не должен превышать 48 часов.

Соответствующий указ о внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно поправкам, теперь для выхода на работу контактировавшему человеку без симптомов коронавируса не обязательно сдавать тест – достаточно лишь 14-дневной самоизоляции.

Кроме того, ведомство определило сроки проведения теста. Теперь результат должен передаваться не позднее чем через 48 часов после взятия биоматериала для анализа.