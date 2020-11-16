Главу экологического фонда задержали при охоте на краснокнижных баранов на Алтае

ФСБ задержала сотрудника региональной Дирекции особо охраняемых территорий Республики Алтай Эрмена Суркашева, который сопровождал московского бизнесмена во время охоты на территории обитания краснокнижных горных баранов – архаров.

Как пишет "Тайга.инфо", третьим участником алтайского сафари стал житель Кош-Агачского района, который известен как организатор трофейных охот.

"У него здесь друзья, высокопоставленные лица. Он приезжает сюда, как к себе домой", – дал характеристику бизнесмена источник издания, знакомый с ходом расследования.

Как уточняют в пресс-службе национального парка "Сайлюгемский", пограничное управление ФСБ обнаружило у охотников огнестрельное оружие. Их заметили на расстоянии выстрела от стада архаров. Хоть сами задержанные и утверждали, что приехали стрелять в сибирского горного козла, на них составили административные протоколы.

"Экологами и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают. За десять лет исследований именно на этой территории ученые нацпарка не зарегистрировали ни одной особи", – объяснили в "Сайлюгемском".

Эрмен Суркашев с 26 января 2012 года возглавляет экологический фонд "Аргут" в Горно-Алтайске, который является поставщиком в четырех госконтрактах. С 2019 Суркашев зарегистрирован кандидатом в депутаты госсуобрания республики от "Партии Роста", а с 2020 года также занимает пост гендиректора ООО "Алтайплемресурс" в селе Майма,