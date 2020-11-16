Умерла алтайский преподаватель с полувековым стажем Нина Шушнова

В возрасте 80 лет после продолжительной болезни умерла алтайский педагог, преподаватель детской школы искусств №1 Новоалтайска Нина Шушнова.

Об этом написала в своем Facebook фотокорреспондент журнала "Культура Барнаула" Инесса Сорокина. Причина смерти не уточняется.

Нина Шушнова работала в новоалтайской школе с 1960 года. Отмечалась краевыми и федеральными премиями. За более чем 50 лет своей работы педагог разработала собственные методические пособия для преподавателей народных инструментов.

Ученики Шушновой выступают с камерными симфоническим оркестром Владимира Спивакова, Государственным оркестром русских народных инструментов имени Н. Осипова, оркестром русских народных инструментов Новосибирского государственного музыкального колледжа, Алтайским государственным оркестром русских народных инструментов "Сибирь" имени Е. Борисова и другими.