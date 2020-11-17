В Белокурихе открыли новую резиденцию Деда Мороза

Фото: facebook.com/groups/altairegion.22

Главный зимний волшебник Алтайского края вместе со своей сказочной свитой переехал в Белокуриху. Накануне, 16 ноября, прошло торжественное открытие новой резиденции Деда Мороза. Фотографии с мероприятия опубликовали в группе правительства Алтайского края в социальной сети Facebook.

Резиденция разместилась по адресу ул. Славского, 17. Именно там Дед Мороз будет принимать гостей и получать письма. В дальнейшем его резиденция станет частью крупного проекта "Сказочный край" на территории курорта "Белокуриха-2".

"Теперь тут много чудес: дерево заветных желаний, волшебный трон, логово Бабы-яги, и даже 2,5 тысячи варежек, которые носит Дед Мороз, – уточнили в группе. – В резиденции установлена интерактивная карта сказочных объектов России. С ее помощью можно связаться с волшебными персонажами, которые находятся в других регионах страны".

Как ранее писал amic.ru, проект на начальном этапе включал в себя создание интерактивного музея "Дом Сказок", домика Бабы-яги, фабрику Деда Мороза, подземелье Кощея Бессмертного и кафе "Бабушкины сказки".

Напомним, алтайская резиденция Деда Мороза открылась в 2012 году. С этого времени музей сказок и волшебства стал туристической достопримечательностью для гостей Алтайского края и любимым местом для барнаульцев. Сюда приезжают из разных уголков края и регионов России. Побывали в гостях у алтайского Деда мороза жители Казахстана, Китая, Германии, США, Франции, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока.

Главный российский Дед Мороз дважды лично посещал алтайскую резиденцию и высоко оценил качество предоставляемых услуг и потенциал проекта.