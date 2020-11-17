Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку 16 сосен

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Первомайском районе Алтайского края правоохранители задержали подозреваемого в незаконной рубке сырорастущих деревьев, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неподалеку от села Боровиха раздаются звуки бензопил. Полицейские выдвинулись на место, однако лесорубы поспешили скрыться, побросав бензопилы и остальное имущество.

В ходе осмотра следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленники спилили 16 сырорастущих сосен. Вскоре их личности были установлены.

"Как выяснилось в ходе разбирательства, лесозаготовительными работами на этом участке решил заняться житель села Повалиха 1988 года рождения с двумя односельчанами, причем последних он ввел в заблуждение, сообщив, что у него оформлены все необходимые разрешительные документы. Сдав заготовленную древесину на пилораму, мужчина планировал заработать и рассчитаться с помощниками", – рассказали в ведомстве.

В результате причиненный лесному фонду материальный ущерб составил около 750 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере". Кроме того, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.