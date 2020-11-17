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Минтранс готовится внедрить "умные" светофоры в Барнауле за 30 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Разработать технологию планируют к концу 2021 года

Алтайский край получил из федерального бюджета 30 миллионов рублей на разработку проекта интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Барнауле. В ближайшие годы в краевом центре могут появиться "умные" светофоры, рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.

Алтайский край стал одним из немногих субъектов страны, который подал заявку на внедрение системы. По словам министра, конкурс по определению автора проекта уже прошел. Разработка продлится до конца года. Затем властям предстоит защита перед федеральным дорожным агентством и другими профильными экспертными ведомствами. Это вновь позволит претендовать на деньги федеральной казны.

"Получим федеральное финансирование и будем строить интеллектуальную транспортную систему. Это не то, что один "умный" светофор на объект, это комплекс мероприятий, которые должны позволить сделать движение безопасным, более ритмичным и увязать все необходимые элементы, включенные в эту единую большую систему", – рассказал министр.

Помимо светофоров, дорожные чиновники надеются на установку дополнительных камер видеофиксации нарушений, датчиков движения транспорта, метеостанций и прочего оборудования. Оно позволяет обрабатывать данные о ситуации на дорогах, оперативно на них реагировать, а также предоставлять информацию всем участникам движения. По итогам 2019 года, к слову, только камеры фиксации нарушений на дорогах Алтайского края принесли бюджету более 300 миллионов рублей. Средства пошли в дорожный фонд.

Кроме того, Александр Дементьев рассказал, что в 2020 году отремонтировали около 530 километров дорог в рамках нацпроекта "БКАД". Также привели в нормативное состояние еще 900 километров в муниципалитетах. Дорожный фонд в этом году составил около 13 миллиардов рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.11.2020 11:32
АБОРИГЕН

К безопасности дорожного движения и решению транспортных проблем города эта пиар акция стоимостью 30 млн рублей будет иметь весьма опосредованное отношение.

17.11.2020 11:34
- гость -

Установить на умные столбы.

17.11.2020 11:45
almas

"умные" светофоры в Барнауле за 30 миллионов рублей - это не те деньги, за которые такая проблема может быть решена. Только установка на одном перекрестке светофоров обходится от 5,5 до 13 миллионов рублей.

17.11.2020 11:46
гость

Если вечером на пл.Октября и на др. направлениях пробка в 4 стороны,то умный светофор сойдет с ума.
Где сотрудники ГИБДД находятся вечером???? Почеиу самоизолировались от проблемы?

17.11.2020 12:00
- гость -

Что-то подобное уже было несколько лет назад. Деньги на обследование потратили, а воз и ныне там..

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