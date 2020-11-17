Минтранс готовится внедрить "умные" светофоры в Барнауле за 30 миллионов рублей

Алтайский край получил из федерального бюджета 30 миллионов рублей на разработку проекта интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Барнауле. В ближайшие годы в краевом центре могут появиться "умные" светофоры, рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.

Алтайский край стал одним из немногих субъектов страны, который подал заявку на внедрение системы. По словам министра, конкурс по определению автора проекта уже прошел. Разработка продлится до конца года. Затем властям предстоит защита перед федеральным дорожным агентством и другими профильными экспертными ведомствами. Это вновь позволит претендовать на деньги федеральной казны.

"Получим федеральное финансирование и будем строить интеллектуальную транспортную систему. Это не то, что один "умный" светофор на объект, это комплекс мероприятий, которые должны позволить сделать движение безопасным, более ритмичным и увязать все необходимые элементы, включенные в эту единую большую систему", – рассказал министр.

Помимо светофоров, дорожные чиновники надеются на установку дополнительных камер видеофиксации нарушений, датчиков движения транспорта, метеостанций и прочего оборудования. Оно позволяет обрабатывать данные о ситуации на дорогах, оперативно на них реагировать, а также предоставлять информацию всем участникам движения. По итогам 2019 года, к слову, только камеры фиксации нарушений на дорогах Алтайского края принесли бюджету более 300 миллионов рублей. Средства пошли в дорожный фонд.

Кроме того, Александр Дементьев рассказал, что в 2020 году отремонтировали около 530 километров дорог в рамках нацпроекта "БКАД". Также привели в нормативное состояние еще 900 километров в муниципалитетах. Дорожный фонд в этом году составил около 13 миллиардов рублей.