Барнаульский певец Арсений Бородин рассказал, почему стал алкоголиком

Солист российской поп-группы "Челси", уроженец Барнаула Арсений Бородин в рамках интернет-проекта "Мне не стыдно" рассказал, почему стал алкоголиком и как боролся с зависимостью.

Говоря с психологом Владиславом Чубаровым о стереотипах насчет склонности творческих людей к разгульной жизни, музыкант признался, что это "действительно так, наверное". Бородин отметил, что и сам попал под это влияние.

"Оно заключалось в том, что молодой человек растет, формируется, он волей-неволей попадает под какие-то стереотипы: фильмы, влияние более популярных музыкантов, вечеринки, много каких-то людей. Естественно, это сильно влияет на молодого человека, который приехал из небольшого города в столицу. Такие возможности, естественно, сносят голову", – сказал музыкант.

Бородин добавил, что в определенный момент на гастролях он с коллегами стал уставать настолько, что не мог спать. И с этого момента, по словам певца, алкоголь начал плотно входить в его жизнь. При этом первоначально он даже не думал, что привычка выпивать станет зависимостью, и просто расценивал это как средство, чтобы расслабиться и уснуть. Однако со временем у артиста начались проблемы: помимо ощущения сильной усталости он понял, что стал хуже петь.

Тогда Бородин и начал понимать, что нужно что-то менять. Однако за этим последовало завершение контракта с продюсером Виктором Дробышем, закрытие бойз-бэнда "Челси" и сердечный приступ – тогда Бородину было 24 года. После месяца восстановления у музыканта погиб брат, что, по словам исполнителя, стало "пусковым механизмом к самоуничтожению" и возникновению "чувства вины размером с космос".

"Пройдя весь этот путь, я не могу понять, почему у нас такое легкое отношение к алкоголю. Оно достаточно такое романтичное. Меня это сейчас немного злит, потому что в этом вообще нет никакой романтики. За этой зависимостью стоит разрушение психики, нервной системы, панические атаки, тревоги, я набрал лишний вес, я стал весить 98 килограммов", – признался Арсений.

Решить накопившиеся проблемы музыканту удалось с помощью психологов и психотерапевта. Он также отметил, что друзья, которые хотят помочь, не должны осуждать или вызывать чувство вины у человека с зависимостью. По словам Бородина, такие методы только губят и наносят еще больший вред.

Отвечая на вопрос Чубарова, удалось ли Бородину дойти до понимания сути зависимости, он рассказал, что у него был "целый зоопарк приключений из детских переживаний": развод родителей, несложившиеся отношения с матерью и гибель брата. Однако последняя ситуация сломала его окончательно.

"Появилось чувство вины, но не со стороны общества, а со стороны семьи – а этого я даже злейшему врагу не пожелаю, потому что пережить то чувство вины, когда ты думаешь, что ты мог что-то предвидеть, какое-то большое горе, и не смог на это повлиять, а должен был. И вот это чувство вины становится триггером и губит тебя", – заявил исполнитель.

Людям, которые страдают от алкогольной зависимости, Бородин рекомендовал обратиться к психотерапевту и не бояться говорить о своих проблемах. Кроме того, при стрессах он советует высыпаться. Сейчас, признается музыкант, у него новая жизнь, и он даже запомнил день, после которого проснулся и понял, что больше никогда не будет пить – 22 ноября 2017 года.