Антимонопольщики выявили сговор между тремя барнаульскими поставщиками медицинских товаров

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил решение УФАС Алтайского края о картельном сговоре трех барнаульских поставщиков медизделий – ООО "ЛабМед", ООО "Медснабгрупп" и ООО "Медимком-Алтай".
Компании признали виновными в антиконкурентном соглашении, которое привело к поддержанию уровня цен на торгах по поставкам медицинских изделий. Антимонопольное дело возбудили по обращению краевой клинической больницы.
"Фирмы реализовали классическую схему "таран": добросовестные конкуренты дезориентировались и устранялись с помощью ценового "демпинга" по резкому снижению выставленной стоимости торгов. В результате победа в аукционе доставалась одному из участников соглашения по максимально высокой цене", – пишет пресс-служба ведомства.
Также антимонопольщикам удалось собрать косвенные доказательства: одномоментность подачи заявок, указание одной электронной почты, использование одного IP-адреса и отсутствие экономического обоснования на товар. Всего за время сговора компаниям удалось получить более 6 млн рублей.
Как пишет "Тайга.инфо", организации поставляли товары по различным государственным контрактам. Среди заказчиков – Алтайский госуниверситет, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, краевая клиническая больница и ряд больниц Барнаула.
Комментарии
Также антимонопольщикам удалось собрать косвенные доказательства: одномоментность подачи заявок, указание одной электронной почты, использование одного IP-адреса и отсутствие экономического обоснования на товар.
---
Мдяя..
какие то старые методы..
добросовестные конкуренты дезориентировались и устранялись с помощью ценового "демпинга"по резкому снижению выставленной стоимости торгов.
"демпинга"? Это как? Кто демпинговал? недобросовестные или добросовестные?
Предприятия заработали 6 млн рублей на завышенной стоимости контрактов
Заявили цену выше, чем в заявке от госконторы?
А то те, кто контракт объВлял не в курсе, везде откаты
Что со скандалом в онкоцентре??Посадки состоялись?Взяткодатели ушли с рынка мед.поставок или продолжают работать в том же духе??Три года прошло,а результата нет..Вон в РА двоих посадили,взяткодатель с рынка ушел позорно..Что у нас в крае со взятками?
добросовестные конкуренты дезориентировались и устранялись с помощью ценового "демпинга"по резкому снижению выставленной стоимости торгов.
Кто понимает? Поясните! Разве задача тендера не закупиться по низкой цене?
Как что? Наверное, сурово пальцем погрозили.
Роняют цену до плинтуса,потом в ходе подписания контракта поднимают до максимальной..Это право поставщика и закупщика.Если есть сговор с закупщиками в данном ЛПУ,то цену всегда можно поднять на начально максимальной..Так и делают многие..но без договоренности с ЛПУ это невозможно.
15:53
Гость для 15:51
Роняют цену до плинтуса,потом в ходе подписания контракта поднимают до максимальной..Это право поставщика и закупщика.
Ну и в чём тогда Великий Замысел тендерасовских торгов, если ценник можно завысить после выигрыша?
P.s. Я забыл, в какой стране я живу. Извините.
На гробах решили заработать?
Каждый житель заболевший проклянет, как родятся у них двухголовые внуки, без пиписки, со шланчиком. Вспомнят, что не только деньги в этом мире есть!
что ни день так волосы дыбом.....хотелось бы услышать комментарии наших глав по данным вопросам по тендерам как они проводятся и кто всю эту кухню контролирует???
Теперь в больничках надо прошерстить.
Кому война, кому мать родна...
Схема проста и стара как мир - претендент №1(в сговоре) делает шаг на символическое понижение цены, претендент №2 (в сговоре) делает следующий шаг и понижает цену до суммы, за которую невозможно выполнить заказ. Остальные (добросовестные) поставщики ниже цену явно предложить не могут. Выигрывает поставщик №2 за минимальную цену. После рассмотрения документов (2 этап) выигравшего поставщика "неожиданно" обнаруживается что поставщик №2 не предоставил всех необходимых документов (эти условия к претенденту рассматриваются после проведения торгов на снижение цены). И, вуаля! выигрывает претендент №1 по МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, так как у него все документы в порядке, а его цена является следующей после претендента №2..........
17:21
мастер торгов
Схема проста и стара как мир - претендент №1(в сговоре) делает шаг на символическое понижение цены
....
И, вуаля! выигрывает претендент №1 по МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, так как у него все документы в порядке, а его цена является следующей после претендента №2..........
--------------
Что то тут не так, но не пойму - что именно? Хм.