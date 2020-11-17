Антимонопольщики выявили сговор между тремя барнаульскими поставщиками медицинских товаров

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил решение УФАС Алтайского края о картельном сговоре трех барнаульских поставщиков медизделий – ООО "ЛабМед", ООО "Медснабгрупп" и ООО "Медимком-Алтай".

Компании признали виновными в антиконкурентном соглашении, которое привело к поддержанию уровня цен на торгах по поставкам медицинских изделий. Антимонопольное дело возбудили по обращению краевой клинической больницы.

"Фирмы реализовали классическую схему "таран": добросовестные конкуренты дезориентировались и устранялись с помощью ценового "демпинга" по резкому снижению выставленной стоимости торгов. В результате победа в аукционе доставалась одному из участников соглашения по максимально высокой цене", – пишет пресс-служба ведомства.

Также антимонопольщикам удалось собрать косвенные доказательства: одномоментность подачи заявок, указание одной электронной почты, использование одного IP-адреса и отсутствие экономического обоснования на товар. Всего за время сговора компаниям удалось получить более 6 млн рублей.

Как пишет "Тайга.инфо", организации поставляли товары по различным государственным контрактам. Среди заказчиков – Алтайский госуниверситет, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, краевая клиническая больница и ряд больниц Барнаула.