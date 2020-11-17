Двое барнаульцев украли двигатель от лифта

В Барнауле двое мужчин попытались украсть из девятиэтажки двигатель старого лифта. Росгвардейцы выследили подозреваемых по следам волочения тяжелого предмета.

Как пишет пресс-служба алтайского управления Росгвардии, в доме на улице Георгиева шла замена лифта. Рабочие разобрали старый двигатель и оставили его в подъезде, однако на него позарились посторонние.

Одна из жительниц дома услышала грохот на лестнице и вышла на площадку, где увидела двух мужчин, которые тащили по ступеням механизм. Бдительная горожанка вызвала полицию. Прибывшие на место росгвардейцы не обнаружили похитителей, но по следам отыскали подозреваемых, которые уже затащили двигатель в квартиру и начали его разбирать.

Задержанных передали полиции, а размер ущерба на данный момент устанавливается.