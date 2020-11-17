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Новости

Двое барнаульцев украли двигатель от лифта

, ИА "Амител"
Росгвардейцы поймали подозреваемых по самым настоящим следам
Фото: 22.rosgvard.ru

Фото: 22.rosgvard.ru

В Барнауле двое мужчин попытались украсть из девятиэтажки двигатель старого лифта. Росгвардейцы выследили подозреваемых по следам волочения тяжелого предмета.

Как пишет пресс-служба алтайского управления Росгвардии, в доме на улице Георгиева шла замена лифта. Рабочие разобрали старый двигатель и оставили его в подъезде, однако на него позарились посторонние.

Одна из жительниц дома услышала грохот на лестнице и вышла на площадку, где увидела двух мужчин, которые тащили по ступеням механизм. Бдительная горожанка вызвала полицию. Прибывшие на место росгвардейцы не обнаружили похитителей, но по следам отыскали подозреваемых, которые уже затащили двигатель в квартиру и начали его разбирать.

Задержанных передали полиции, а размер ущерба на данный момент устанавливается.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.11.2020 16:20
- гость -

посадить... их на крышу, вместо механизма!
пусть крутят колесо и лифт поднимают или отпускают!!!

17.11.2020 16:24
- гость -

решили пойти по стопам похитителя аккумулятора?

17.11.2020 16:28
- гость -

А почему у нас полиция не работает? Какие-то росгвардейцы, они кто такие?

17.11.2020 16:31
- гость -

16:20, 16:24
Как пишет пресс-служба алтайского управления Росгвардии, в доме на улице Георгиева шла замена лифта. Рабочие разобрали старый двигатель и оставили его в подъезде, однако на него позарились посторонние.

Васьки, вы почему не читаете? Дрыгатель, скорее всего был не очень рабочий.
Вот например у меня сняли два рабочих 110 аккумулятора и сотрудники мне их посчитали как за Б\У(лом) на 1300 рублей за оба. Больше я туда не обращался.

17.11.2020 17:46
Чукча

Ээээ... Чукча не читатель...
Чукча! Писатель!...

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