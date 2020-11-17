Барнаульцу дали больше полутора лет тюрьмы за оскорбление полицейского

Неоднократно судимого барнаульца осудили за оскорбление полицейского, который приехал по вызову соседей о нарушении тишины.

Как установили следователи, в вечернее время в марте 2020 года сотрудники полиции прибыли в один из многоквартирных домов города по сообщению о нарушении тишины пьяным мужчиной, который громко кричал и стучал в двери.

Полицейские пригласили его в служебный автомобиль для составления административного протокола. Однако горожанин отказался и начал в присутствии свидетелей оскорблять стража порядка.

Суд принял во внимание все доводы следствия и осудил барнаульца по статье "Оскорбление представителя власти", назначив ему наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.