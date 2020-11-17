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Шесть человек спасли пожарные из горящей многоэтажки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Пострадавших в результате инцидента нет

Фото: "Каменские известия" / izvestiy-kamen.ru

В Камне-на-Оби пожарные спасли шестерых человек из горящего дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар случился 17 ноября в одной из квартир пятиэтажного жилого дома № 45 по улице Пушкина. На момент прибытия расчетов из окна на третьем этаже валил густой дым.

"Дети, находившиеся в квартире на момент пожара, смотрели телевизор и увидели как из кухни пошёл дым. Они самостоятельно выбежали на улицу", — рассказал замначальника 8 отряда федеральной противопожарной службы Валентин Митин.

Спасатели вывели из задымленных помещений шесть человек, проживающих на четвертом и пятом этажах. Еще 50 жильцов выбрались на воздух самостоятельно. Пострадавших нет. Огонь охватил площадь порядка 9 квадратных метров. Причины произошедшего выясняются.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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