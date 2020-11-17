Владимир Жириновский раскритиковал слово "локдаун"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал беречь русский язык и избегать использования иностранных слов в речи. В частности, возмущение парламентария вызвало слово "локдаун", обозначающее "закрытие" экономики.

"Нас что, за идиотов принимают? Что, по-русски нельзя понять, что такое локдаун? Мы даем (предложение) нашим чиновникам объявлять не локдаун, а объявлять режим "все закрыто"… Но по-русски и ребенок поймет, и пожилой человек", – цитирует Жириновского РИА Новости.

Кроме того, парламентарий считает нужным обозначать родным языком формы обучения: не офлайн и онлайн, а очная и заочная, как это было раньше.