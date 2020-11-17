Песков рассказал об отсутствии у Путина социальных сетей

Президент России Владимир Путин не пользуется социальными сетями, он там не зарегистрирован, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети", – сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Так он высказался о фейковых высказываниях в интернете, которые зачастую приписывают Владимиру Путину. Песков призвал иностранных работников СМИ не верить таким публикациям, а доверять официальной информации.

"Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации", – цитируют "Ведомости" Пескова.

В конце 2018 года Песков сообщил, что у Путина нет мобильного телефона. При этом он тогда уточнил, что глава государства "может сам в компьютере посмотреть интернет".