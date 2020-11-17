Умер режиссер Роман Виктюк

Советский и российский театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 ноября.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", – сказал собеседник агентства.

О причинах смерти пока не сообщается. Известно, что в конце октября Виктюк попал в больницу с коронавирусом. Впоследствии состояние режиссера ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" он поставил свой легендарный спектакль "Служанки", в котором все роли достались мужчинам. В 1991 году он создал антрепризу Театр Романа Виктюка. Всего режиссер поставил более 250 спектаклей в России и других странах.