Мэрия Барнаула изъяла квартиры у собственников в 113-летнем доме-памятнике

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и помещений аварийного многоквартирного дома на улице Ползунова, 56. В документе поясняется, что это связано с невыполнением требований по реконструкции здания в установленный срок.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", дом построили в 1907 году. В нем есть восемь квартир и комнат, общей площадью от 7,8 до 53,7 квадратных метра. При этом в постановлении речь идет только о части жилых помещений – №3, 4, 7, 9 и 10. Площадь земельного участка под зданием превышает 670 кв.м.

Сам объект является памятником архитектуры федерального значения и известен как дом инженера Александра Лесневского. Здание признали аварийным, оно не реставрируется более 30 лет. В начале 2020 года под тяжестью снега продавило крышу.

Администрация города неоднократно предлагала жильцам расселение или оплату аренды в других помещениях, однако люди отказывались. Как именно распорядится мэрия новым имуществом – пока непонятно, однако ранее архитекторы уже разрабатывали проекты реконструкции памятника и переоборудования его в музей.