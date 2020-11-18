Барнаулу и Бийску попробуют вновь выбить миллиарды на новые трамваи и троллейбусы

Министерство транспорта Алтайского края вновь подало заявку для участия в нацпроекте по обновлению подвижного состава общественного транспорта для города Барнаула и Бийска. В прошлом году двум городам отказали в выделении денег на покупку новых трамваем и троллейбусов. Для краевой столицы проблема общественного транспорта – колоссальная. Около 98% всех трамваев изношены. Аналогичная проблема и в наукограде.
Как пояснил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, в феврале ведомство отправило заявку на обновление транспорта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Специальная комиссия определит, достойны ли два алтайских города получить деньги на закупку трамваем и троллейбусов.
"При этом в перечне агломераций занимали средние позиции от общего числа всех агломераций. В августе текущего года Алтайским краем вновь направлены заявки на участие в 2021 году в мероприятии по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта. Данные заявки были доработаны с учетом замечаний, выявленных в прошлой заявке. До настоящего времени информация о результатах рассмотрения заявок в правительство Алтайского края не поступала", – сообщил в ходе онлайн-форума министр Александр Дементьев.
В 2019 году заявки на участие в программе подали 53 региона страны. По итогам конкурса были определены 12 городов-победителей, которые получили средства на экологически чистый транспорт. Ими стали: Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь. В эти города купили около 500 новых трамваев и троллейбусов. Из федерального бюджета на это выделили 7 миллиардов рублей.
Барнаулу и Бийску в выделении денег отказали. Города не соответствовали критериям, которые в приоритете у комиссии. Прежде всего, это развитие транспортной инфраструктуры, уровень развития пассажирского транспорта, а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее.
Самостоятельно власти Барнаула и Бийска пока не могут купить новые трамваи и троллейбусы. Чтобы обновить пассажирский транспорт в столице края, необходимо не менее 6 миллиардов рублей, которых нет ни в городском, ни в краевом бюджете. Один из выходов – использовать трамваи, которые списала Москва. При Сергее Собянине власти столицы страны полностью поменяли весь общественный транспорт старше 10 лет и безвозмездно передали в другие регионы России. Однако в Барнаул "изношенные" трамваи пока так и не пришли.
Комментарии
Давно пора. На модернизацию и расширения трамвайной сети тоже надо.
Пишут, что для Барнаула и Бийска нужно 6 ярдов, а на 12 городов выделили всего 7, т.е. по 500 млн на город. Не густо...
Ну может 10 вице премьер похлопочет и поможет Алтайскому краю .
а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее.
короче рукоопы
не могли бизнес план нормально написать и презентовать
бездари
Почему жители наших городов в заложниках убогих местных чиновников, которые неумело составляют заявки, не соответствующие критериям, и никто за это не несет никакой ответственности.
Позиция федерального ведомства какая-то странная, конечно.
18.11.2020 11:27
Барнаулец
Дело не в местных чиновниках, дело в централизованной административно-экономической системе которую выстроил Путин. Где это видано чтобы такие огромные страны управлялись из одного кабинета?
Всё Советское заканчивается, будут до последнего собирать из трёх один "новый" трамвай.
Не нужен нам их новый ОТ. Не будем мы на нем ездить. Дороги лучше расширяйте. И знаки параллельной парковки уберите на фиг на Ленина - парковочных мест теперь нет из-за них. А если хотят пропагандировать ОТ - пусть с себя начнут. Пусть Губернатор с министрами каждое утро в трамвайчике, в автобусике стоя в масочке поездит на работку, на проезд попередает кондуктору, заодно с народом пообщается, глядишь рейтинг поправится
18.11.2020 12:25
Гость
То что они сами должны пользоваться ОТ, правильно, а вот расширение дорог, не правильно.
Великая держава. Кремль решает сколько автобусов нужно Бийску. Еще и других пытаются учить как жить. Скоро президент уже будет решать как унитаз починить. Гнать этого Пусина надо.
А зачем тогда ныли про повышение проезда, если все равно бы ничего не было?
Кому мы нужны???
Никто и ничего нам не выделит.
Новосибирск третий город в России, там трамваи и троллейбусы ещё убитей чем у нас
Это вы при Путине так отожрались, при Сталине бы вместо того чтоб дерьмо лить в интернете, впахивали по 8 часов на благо родины
А что такое родина?
18.11.2020 13:27
- гость -
При Сралине впахивали не на благо родины, любитель ты наш по жестче.
Будущее за электромобилями. Трамвай сегодня пустой. Только место занимает. Молодёжь не поедет на ОТ.
странно
трамваи битком набитые
в морозы кто едет? трамвай
он заводится , летит , звенит
18.11.2020 12:25
Гость
И знаки параллельной парковки уберите на фиг на Ленина - парковочных мест теперь нет из-за них.
А по другому там зады ваших машин вылазят и перекрывают первую полосу !!!
18.11.2020 14:01
- гость -
Будущее ржёт над твоими словами.