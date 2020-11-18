Барнаулу и Бийску попробуют вновь выбить миллиарды на новые трамваи и троллейбусы

Министерство транспорта Алтайского края вновь подало заявку для участия в нацпроекте по обновлению подвижного состава общественного транспорта для города Барнаула и Бийска. В прошлом году двум городам отказали в выделении денег на покупку новых трамваем и троллейбусов. Для краевой столицы проблема общественного транспорта – колоссальная. Около 98% всех трамваев изношены. Аналогичная проблема и в наукограде.

Как пояснил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, в феврале ведомство отправило заявку на обновление транспорта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Специальная комиссия определит, достойны ли два алтайских города получить деньги на закупку трамваем и троллейбусов.

"При этом в перечне агломераций занимали средние позиции от общего числа всех агломераций. В августе текущего года Алтайским краем вновь направлены заявки на участие в 2021 году в мероприятии по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта. Данные заявки были доработаны с учетом замечаний, выявленных в прошлой заявке. До настоящего времени информация о результатах рассмотрения заявок в правительство Алтайского края не поступала", – сообщил в ходе онлайн-форума министр Александр Дементьев.

В 2019 году заявки на участие в программе подали 53 региона страны. По итогам конкурса были определены 12 городов-победителей, которые получили средства на экологически чистый транспорт. Ими стали: Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь. В эти города купили около 500 новых трамваев и троллейбусов. Из федерального бюджета на это выделили 7 миллиардов рублей.

Барнаулу и Бийску в выделении денег отказали. Города не соответствовали критериям, которые в приоритете у комиссии. Прежде всего, это развитие транспортной инфраструктуры, уровень развития пассажирского транспорта, а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее.

Самостоятельно власти Барнаула и Бийска пока не могут купить новые трамваи и троллейбусы. Чтобы обновить пассажирский транспорт в столице края, необходимо не менее 6 миллиардов рублей, которых нет ни в городском, ни в краевом бюджете. Один из выходов – использовать трамваи, которые списала Москва. При Сергее Собянине власти столицы страны полностью поменяли весь общественный транспорт старше 10 лет и безвозмездно передали в другие регионы России. Однако в Барнаул "изношенные" трамваи пока так и не пришли.