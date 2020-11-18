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Барнаулу и Бийску попробуют вновь выбить миллиарды на новые трамваи и троллейбусы

, ИА "Амител"
Алтайские города намерены участвовать в федеральной программе по обновлению транспорта
Фото: сообщество 'Барнаульский автобус' в соцсети 'ВКонтакте'

Фото: сообщество "Барнаульский автобус" в соцсети "ВКонтакте"

Министерство транспорта Алтайского края вновь подало заявку для участия в нацпроекте по обновлению подвижного состава общественного транспорта для города Барнаула и Бийска. В прошлом году двум городам отказали в выделении денег на покупку новых трамваем и троллейбусов. Для краевой столицы проблема общественного транспорта – колоссальная. Около 98% всех трамваев изношены. Аналогичная проблема и в наукограде.

Как пояснил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, в феврале ведомство отправило заявку на обновление транспорта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Специальная комиссия определит, достойны ли два алтайских города получить деньги на закупку трамваем и троллейбусов.

"При этом в перечне агломераций занимали средние позиции от общего числа всех агломераций. В августе текущего года Алтайским краем вновь направлены заявки на участие в 2021 году в мероприятии по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта. Данные заявки были доработаны с учетом замечаний, выявленных в прошлой заявке. До настоящего времени информация о результатах рассмотрения заявок в правительство Алтайского края не поступала", – сообщил в ходе онлайн-форума министр Александр Дементьев.

В 2019 году заявки на участие в программе подали 53 региона страны. По итогам конкурса были определены 12 городов-победителей, которые получили средства на экологически чистый транспорт. Ими стали: Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь. В эти города купили около 500 новых трамваев и троллейбусов. Из федерального бюджета на это выделили 7 миллиардов рублей.

Барнаулу и Бийску в выделении денег отказали. Города не соответствовали критериям, которые в приоритете у комиссии. Прежде всего, это развитие транспортной инфраструктуры, уровень развития пассажирского транспорта, а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее.

Самостоятельно власти Барнаула и Бийска пока не могут купить новые трамваи и троллейбусы. Чтобы обновить пассажирский транспорт в столице края, необходимо не менее 6 миллиардов рублей, которых нет ни в городском, ни в краевом бюджете. Один из выходов – использовать трамваи, которые списала Москва. При Сергее Собянине власти столицы страны полностью поменяли весь общественный транспорт старше 10 лет и безвозмездно передали в другие регионы России. Однако в Барнаул "изношенные" трамваи пока так и не пришли.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.11.2020 11:12
АБОРИГЕН

Давно пора. На модернизацию и расширения трамвайной сети тоже надо.

18.11.2020 11:18
Зул.

Пишут, что для Барнаула и Бийска нужно 6 ярдов, а на 12 городов выделили всего 7, т.е. по 500 млн на город. Не густо...

18.11.2020 11:19
Людмила Михайловна

Ну может 10 вице премьер похлопочет и поможет Алтайскому краю .

18.11.2020 11:22
- гость -

а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее.



короче рукоопы
не могли бизнес план нормально написать и презентовать
бездари

18.11.2020 11:27
Барнаулец

Почему жители наших городов в заложниках убогих местных чиновников, которые неумело составляют заявки, не соответствующие критериям, и никто за это не несет никакой ответственности.
Позиция федерального ведомства какая-то странная, конечно.

18.11.2020 11:30
АБОРИГЕН

18.11.2020 11:27
Барнаулец
Дело не в местных чиновниках, дело в централизованной административно-экономической системе которую выстроил Путин. Где это видано чтобы такие огромные страны управлялись из одного кабинета?

18.11.2020 11:48
Шлямбур

Всё Советское заканчивается, будут до последнего собирать из трёх один "новый" трамвай.

18.11.2020 12:25
Гость

Не нужен нам их новый ОТ. Не будем мы на нем ездить. Дороги лучше расширяйте. И знаки параллельной парковки уберите на фиг на Ленина - парковочных мест теперь нет из-за них. А если хотят пропагандировать ОТ - пусть с себя начнут. Пусть Губернатор с министрами каждое утро в трамвайчике, в автобусике стоя в масочке поездит на работку, на проезд попередает кондуктору, заодно с народом пообщается, глядишь рейтинг поправится

18.11.2020 13:03
АБОРИГЕН

18.11.2020 12:25
Гость
То что они сами должны пользоваться ОТ, правильно, а вот расширение дорог, не правильно.

18.11.2020 13:09
Fkt

Великая держава. Кремль решает сколько автобусов нужно Бийску. Еще и других пытаются учить как жить. Скоро президент уже будет решать как унитаз починить. Гнать этого Пусина надо.

18.11.2020 13:10
гость

А зачем тогда ныли про повышение проезда, если все равно бы ничего не было?

18.11.2020 13:26
- гость -

Кому мы нужны???
Никто и ничего нам не выделит.
Новосибирск третий город в России, там трамваи и троллейбусы ещё убитей чем у нас

18.11.2020 13:27
- гость -

Это вы при Путине так отожрались, при Сталине бы вместо того чтоб дерьмо лить в интернете, впахивали по 8 часов на благо родины

18.11.2020 13:32
- гость -

А что такое родина?

18.11.2020 13:59
АБОРИГЕН

18.11.2020 13:27
- гость -
При Сралине впахивали не на благо родины, любитель ты наш по жестче.

18.11.2020 14:01
- гость -

Будущее за электромобилями. Трамвай сегодня пустой. Только место занимает. Молодёжь не поедет на ОТ.

18.11.2020 14:10
- гость -

странно
трамваи битком набитые
в морозы кто едет? трамвай
он заводится , летит , звенит

18.11.2020 14:12
-меcный-

18.11.2020 12:25
Гость
И знаки параллельной парковки уберите на фиг на Ленина - парковочных мест теперь нет из-за них.

А по другому там зады ваших машин вылазят и перекрывают первую полосу !!!

18.11.2020 14:18
АБОРИГЕН

18.11.2020 14:01
- гость -
Будущее ржёт над твоими словами.

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