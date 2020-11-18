Учителя из Алейска в этом учебном году существенно потеряли в зарплате. Базовая часть едва дотягивает до МРОТ, стимулирующие сократили сначала наполовину, а затем убрали полностью. В итоге у некоторых педагогов зарплата снизилась более чем на 10 тысяч рублей, а нагрузка осталось на прежнем уровне. Информация размещена на сайте реготделения "Справедливой России".

Педагоги (56 человек, – прим. ред.) обратились с коллективным письмом в Общественную приемную депутата Госдумы лидера алтайских эсеров Александра Терентьева. Алейские учителя считают, что история с непонятным сокращением зарплаты – это нарушение их трудовых прав и законодательства РФ. Педагоги поясняют, что первые "звоночки" появились с момента введения новой оплаты труда в 2019 году.

"Во-первых, низкая ставка – 7000 рублей, что значительно ниже, чем у учителей в других регионах. Во-вторых, в начислении повышающих зарплату надбавок за категорию и стаж не учитывается количество часов, то есть нагрузка учителя", – говорится в обращении.

Таким образом, базовый оклад у учителей города на уровне МРОТ, иногда с доплатой, компенсировался стимулирующими в районе 5000 рублей. В новом учебном году стимулирующие сократили в сентябре на 50%, а в последующие месяцы – в полном объеме. "Кроме того, убрали доплату за консультации, федеральную выплату за классное руководство", – продолжают педагоги.

Александр Терентьев взял ситуацию на контроль и обратился с запросом в Министерство образования и науки Алтайского края. Ведомство должно разобраться в сложившейся ситуации.