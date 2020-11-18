Мэр Якутска предложила продать здание мэрии, а чиновникам работать в коворкинге

Глава Якутска Сардана Авксентьева предложила продать здание мэрии, а чиновникам – переехать в более дешевое рабочее место и устроить там коворкинг.
Как пишет Telegram-канал "Подъем", градоначальница отметила, что на данный момент уже есть заинтересованные покупатели, однако сделку необходимо провести открыто, учитывая регламент продажи муниципального имущества. По словам Авксентьевой, аппарат уже присмотрел себе место в 17-м квартале, в котором построят "здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
Кроме того, мэр собирается протестировать систему поездок на такси в служебных целях. По мнению Авксентьевой, это поможет сократить расходы бюджета.
Комментарии
Сардана - очень крутой мэр, старается для народа.
Жаль что у нас никакущий
молодец Сардана
и устроить там коворкинг
всем бы им трахаться...
Ну да, ну да... Фургал тоже для народа работал...
Тундра олени коворкинг...
Ну если она такими темпами будет там своих притеснять они ее быстро выгонят с работы.
ВОТ ЭТО МЭР! ВСЁ ДЛЯ НАРОДА.
У НАС...
Время приходит. Везде чиновники пойдут в народ.
Коворкинг - это неудобно, но дешево. Если коммерческие компании используют, почему бы и государственным учреждениям не попробовать?
Достойный поступок в наше время. Если бы чиновникам всё урезали, представляете, сколько бы их от скромной житухи осталось... мечтааа...
18.11.2020 16:08
- гость -
Достойный поступок в наше время. Если бы чиновникам всё урезали, представляете, сколько бы их от скромной житухи осталось... мечтааа...
Не думаю, что её подчиненные и раньше жировали, ну может, заместители только и сам мэр. А у остальных зарплата маленькая, и скотское отношение руководства.
перегиб.
все ковокинги и опенспейсы - зло.
Работодатель дико экономит на площадях, единицы лентяев начинают работать лучше.
Но основная часть эффективных сотрудников ТЕРЯЮТ производительность - труднее сосредоточиться, шум, суета. Постоянный стресс.