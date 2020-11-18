Мэр Якутска предложила продать здание мэрии, а чиновникам работать в коворкинге

Глава Якутска Сардана Авксентьева предложила продать здание мэрии, а чиновникам – переехать в более дешевое рабочее место и устроить там коворкинг.

Как пишет Telegram-канал "Подъем", градоначальница отметила, что на данный момент уже есть заинтересованные покупатели, однако сделку необходимо провести открыто, учитывая регламент продажи муниципального имущества. По словам Авксентьевой, аппарат уже присмотрел себе место в 17-м квартале, в котором построят "здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".

Кроме того, мэр собирается протестировать систему поездок на такси в служебных целях. По мнению Авксентьевой, это поможет сократить расходы бюджета.