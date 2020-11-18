Чиновники на колесах. Мэрия Рубцовска закупила гироскутеры, сегвеи и роликовые коньки

Мэрия Рубцовска заключила контракт на поставку восьми гироскутеров, четырех сегвеев и двух пар электрических роликовых коньков на 302 тысячи рублей. Договор достался подмосковной компании NanoSegway, которая раньше не работала с государственными заказчиками.
Как пишет "Тайга.инфо" со ссылкой на данные сайта госзакупок, чиновникам потребовались четыре гироскутера за 11,4 тысячи, два – за 17,5 тысячи и два с сиденьем – за 38,7 тысячи рублей. В контракте также числятся два мини-сегвея за 27 тысяч, два – за 18,2 тысячи и две пары электрических роликовых коньков по 27 тысяч рублей.
Сама компания основана в 2015 году и принадлежит предпринимателю Роману Калмыкову. В 2019 году организация заработала 3 млн рублей при чистой прибыли в 600 тысяч.
Комментарии
Зачем?
Новогодние подарочки деткам чиновников за гос бюджет.
А 285 и 286 УК РФ тут никому не светит?
Чиновничьи ребятишки покататься захотели. Другого ответа не нахожу.
18.11.2020 16:38
- гость -
За это дело содют лишь тех, кто начальству насолил. А если всё норм, то пусть тырят и катаются.
Мэрия Рубцовска заключила контракт на поставку восьми гироскутеров, четырех сегвеев и двух пар электрических роликовых коньков на 302 тысячи рублей.
все КЛИНИКА НАСТУПАЕТ !!! за каким купили ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КУДА СМОТРИТ
А НОГИ НА ЧТО?
ДЕНЬГИ КУДА НАРОДА СЛИВАЮТ.
И что чиновники собираются делать со всем этим..., спрашивается...
За бюджетные деньги обеспечивают своих детей?
Вот и у меня возникла мысль , что это детям и внукам ништяки - развлекалочки .
Наглость без границ!!!
Я считаю, пока люди не начнут бить чиновников, последние так будут считать народ за идиотов!
Думаю мэрия не самоубийцы покупать такие вещи . так. значит только с разрешения властей с выше. вот так.
Администрация города приобретет натуральную ель
17 Ноябрь, 2020 - 08:53 — publicator
xvoya_h.jpgАдминистрация города Рубцовска приобретет натуральную ель высотой не менее 10 метров. Телефон для справок: 8 (38557)96411.
жилищно-коммунальное хозяйство
658200, Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Ленина 130. тел.: +7(38557)96401, факс: +7(38557)96423, электронная почта: office@rubtsovsk.org
Стесняюсь спросить! Где в Рубцовске чиновники решили кататься на этих девайсах??? Там же дорог нет, тротуаров нет...