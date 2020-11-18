Чиновники на колесах. Мэрия Рубцовска закупила гироскутеры, сегвеи и роликовые коньки

Мэрия Рубцовска заключила контракт на поставку восьми гироскутеров, четырех сегвеев и двух пар электрических роликовых коньков на 302 тысячи рублей. Договор достался подмосковной компании NanoSegway, которая раньше не работала с государственными заказчиками.

Как пишет "Тайга.инфо" со ссылкой на данные сайта госзакупок, чиновникам потребовались четыре гироскутера за 11,4 тысячи, два – за 17,5 тысячи и два с сиденьем – за 38,7 тысячи рублей. В контракте также числятся два мини-сегвея за 27 тысяч, два – за 18,2 тысячи и две пары электрических роликовых коньков по 27 тысяч рублей.

Сама компания основана в 2015 году и принадлежит предпринимателю Роману Калмыкову. В 2019 году организация заработала 3 млн рублей при чистой прибыли в 600 тысяч.