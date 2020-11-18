Директора сети клиник "Добрый доктор" задержали в Барнауле

В Барнауле задержан директор сети клиник "Добрый доктор" Александр Трофимов. По предварительным данным источника amic.ru, предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве. Вероятно, речь идет о махинациях с полисами обязательного медицинского страхования.

В УФСБ по Алтайскому краю информацию пока не прокомментировали, пообещав предоставить подробности позже.

Консультативно-диагностический медицинский центр "Добрый доктор" существует с 2000 года. Как сказано на сайте КДЦ, Александр Трофимов окончил АГМУ в том же 2000 году по специальности "Лечебное дело". В клинике работает с октября 2005 года.