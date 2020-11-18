Среда, 18 Ноябрь, 20:55

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,93
€ 90,23
-14°


1991998 +20985
Обь
63см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Директора сети клиник "Добрый доктор" задержали в Барнауле

, ИА "Амител"
По предварительным данным, Александра Трофимова подозревают в мошенничестве
Фото: vademec.ru

Фото: vademec.ru

В Барнауле задержан директор сети клиник "Добрый доктор" Александр Трофимов. По предварительным данным источника amic.ru, предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве. Вероятно, речь идет о махинациях с полисами обязательного медицинского страхования.

В УФСБ по Алтайскому краю информацию пока не прокомментировали, пообещав предоставить подробности позже.

Консультативно-диагностический медицинский центр "Добрый доктор" существует с 2000 года. Как сказано на сайте КДЦ, Александр Трофимов окончил АГМУ в том же 2000 году по специальности "Лечебное дело". В клинике работает с октября 2005 года.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.11.2020 18:14
Е.Шварц

«Во мне вдруг проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. Он так боялся боли, что при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, а всё надеялся на лучшее. Когда при нём душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, всё обойдется!» (Е.Шварц «Обыкновенное чудо»)

18.11.2020 18:23
Гость

Хе-хе..."начали жрать друг друга"... очень хорошо...

18.11.2020 18:24
Nhjwrbq

Мля, нашли негодяя и преступника! На любую стройку крупную казенную зайдите. вот где лярды... А тут... нашли мальчиков для битья. "...В УФСБ по Алтайскому краю информацию пока не прокомментировали..." А почему не прокомментировали? Да потому что нечего ему предъявить. Вчера толпу врачае и МЕДСЕСТЁР(!!!) увезли , допрашивали. МЕДСЕСТЁР, Карл!!!! Спрашивали "А не знаете, на какие деньги была приобретена мебель в клинику?" Как свиньи и подонки в клинике себя вели - на несчастных девок орали, пугали наручниками. семьями угрожали. Тьфу, блевотина!. А когда КАЖДЫЙ сотрудник там у них в отделе заходил с адвокатом. тон разговора сразу менялся. И никому ничего так и не предъявили. а руководство закрыли. И встор началось после того, как Клиника Добрый доктор начала отсуживать у страховых компаний незеконно удержанные деньги за мед услуги. называния этих компаний вы все хорошо знаете, их всего 3 крупных. И как раз самую крупную раком и поставили юристы ДД. И вдруг такой кипиш!

18.11.2020 18:29
- гость -

Знакомый оттуда рассказывал, как там лейтенант ФСБ с золотой цепью (!) по этажам ходил, на медсестер орал.

18.11.2020 18:30
Гость

Nhjwrbq, да успокойтесь вы. А то все не понимают, откуда у А. Трофимова клиника. А то, что папка - главный алтайский единорос и управляющий ПФ - это так совпадение.

18.11.2020 18:31
Nhjwrbq


- гость -
Знакомый оттуда рассказывал, как там лейтенант ФСБ с золотой цепью (!) по этажам ходил, на медсестер орал.

_______________________

Лично с этим старлеем общался. Цепь в мизинец толщиной поверх полосатого свитерочка. Моветон...

18.11.2020 18:33
Nhjwrbq


- гость -
Знакомый оттуда рассказывал, как там лейтенант ФСБ с золотой цепью (!) по этажам ходил, на медсестер орал.

___________________________________

А все понимают откуда у владельцев Заводов, нефти, газа, металлургии и т.д.? Что за избирательность?)

18.11.2020 18:34
- гость -

Эта клиника отказалась работать с ковидом и предоставить докторов для этого. На следующий день- обыск

18.11.2020 18:36
Злой.Доктор

А вот досудились с ТФОМСом, со страховыми компаниями на миллионные суммы. Нажили себе врагов. Надо было по хорошему, по доброму, они же добрые доктора как бы или по факту не очень добрые?

18.11.2020 18:36
- гость -

Ну, должны или обвинения вынести, или отпустить через 3 дня. Пока запугивают только.

18.11.2020 18:37
Nhjwrbq

А то все не понимают, откуда у А. Трофимова клиника.
______________________________________________

Чувак, а я точно знаю. У истоков стоял. Парни не побоялись взять немалый кредит и построить клинику на Балтийской. И без разницы кто папа, посмотрите сколько больных врачи оперируют бесплатно

18.11.2020 18:38
Nhjwrbq


Злой.Доктор
А вот досудились с ТФОМСом, со страховыми компаниями на миллионные суммы. Нажили себе врагов. Надо было по хорошему, по доброму, они же добрые доктора как бы или по факту не очень добрые?

вы так радуетесь?

18.11.2020 18:41
- гость -

А все понимают откуда у владельцев Заводов, нефти, газа, металлургии и т.д.? Что за избирательность?)

Это случайно не по потому, что не отдал своих врачей батрачить в ковидных госпиталях?

18.11.2020 18:42
- гость -

Да и подавно ему. Мерзкий тип

18.11.2020 18:45
Злой.Доктор

18.11.2020 18:38
Nhjwrbq

вы так радуетесь?
——————
Никто не радуется. Разве такому можно радоваться. Но все кто прикасается сейчас к бюджетным деньгам должны понимать свою меру отвественности. Скромнее надо быть. А добрым докторам все денег было мало - через суд ещё трясли с бюджета. Думали наверное, что старший поможет если что, но направление ветра не учли

18.11.2020 18:49
Кока-кольщик

Надеюсь, клиника не перестанет функционировать. Ни врачи, ни пациенты (тем более сейчас, когда государственной плановой помощи нет) не должны страдать из-за чьих-то разборок.

18.11.2020 18:50
Гость

Наконец-то.

18.11.2020 18:52
Nhjwrbg

Это не потому, что не отдал своих врачей батрачить в ковидных госпиталях?

---------------&#8208;-----

Да как бы анестезиолог ушла в ковидный батрачить, вызлва на дому обслуживали в районе обслуживания 14 поликлиники, два врача и фельдшер слегли с Ковидом после этих поездок

18.11.2020 18:55
Nhjwrbg

Да и подавно ему. Мерзкий тип


------------------

Т.е., типы которых ты считаншь мерзкими должны сидеть в тюрьме? Ну и мерзкий же ты тип

18.11.2020 18:57
- гость -

Остатки медицины угробить и все, власть будет довольна!

18.11.2020 18:57
Гость

18.11.2020 18:37
Nhjwrbq
А то все не понимают, откуда у А. Трофимова клиника.
______________________________________________

Чувак, а я точно знаю. У истоков стоял. Парни не побоялись взять немалый кредит и построить клинику на Балтийской.
*
Вы эти байки в своем кругу рассказывайте.
Бог точно есть.

18.11.2020 19:00
- гость -

А добрым докторам все денег было мало - через суд ещё трясли с бюджета.

Они трясли с частной страховой компании, которая должна компенсировать расходы клиники на оказание медуслуг. Бюджет здесь не при чем.

18.11.2020 19:00
Nhjwrbq

Вы эти байки в своем кругу рассказывайте.
Бог точно есть.
--------
Байки про Бога в СВОЁМ кругу рассказывайте. Он тут не причём

18.11.2020 19:01
Nhjwrbq


А добрым докторам все денег было мало - через суд ещё трясли с бюджета.

Они трясли с частной страховой компании, которая должна компенсировать расходы клиники на оказание медуслуг. Бюджет здесь не при чем.


________________________


ВООООТ!!!!

18.11.2020 19:03
Гость

18.11.2020 19:00
Nhjwrbq
Вы эти байки в своем кругу рассказывайте.
Бог точно есть.
--------
Байки про Бога в СВОЁМ кругу рассказывайте. Он тут не причём
*
Адвокат кто у задержанного г-на Трофимова?

18.11.2020 19:04
Nhjwrbq



А добрым докторам все денег было мало
----------------------

Вы открыли свой магазин. Люди приходят, еду забирают, и не платят. Нормальный бизнес?

18.11.2020 19:11
Гость

Ну так суд вроде установил нецелевое расходование денег ТФОМС, а это по нынешним очень сидячая статья

18.11.2020 19:13
Nhjwrbq


Гость
Ну так суд вроде установил нецелевое расходование денег ТФОМС, а это по нынешним очень сидячая статья

_____________________________

Это возврат суммы, которую суд счел нецелёвкой и штраф

18.11.2020 19:14
Ура

Деньги не частных страховых, а наши родимые, с наших зарплат в ТФОМС заплаченные.
Дорвался до денежек папенькин сыночек

18.11.2020 19:16
Юрист со стажем

18.11.2020 18:37
Nhjwrbq
А то все не понимают, откуда у А. Трофимова клиника.
______________________________________________

Чувак, а я точно знаю. У истоков стоял. Парни не побоялись взять немалый кредит и построить клинику на Балтийской. И без разницы кто папа, посмотрите сколько больных врачи оперируют бесплатно
*******************
Мы конечно же искренне верим в такие истории, что и без административного ресурса своего отца он всего бы добился сам.
По факту возбуждения уголовного дела в отношении руководства клиники, давайте дождемся фабулы обвинения. Потом будем давать оценки.
Все же просто на первый взгляд. Есть, например, больная Маша Иванова. Она пришла в клинику с полисом ОМС, ее обслужили, но плату за прием, анализы и курс лечения взяли через кассу (а может еще и чек не отбили, налог не заплатили). А потом за ту же самую больную еще и с бюджета получили по ОМС. Это же не порядок и политика тут не при чем. Сейчас следователи опросят эту Машу Иванову, поднимут ее медкарту, платежи от нее, возмещение по ней по ОМС и.... адвокатам господина Т будет не просто. А если таких Маш наберется 1000 чел.?

18.11.2020 19:17
- гость -

Деньги не частных страховых, а наши родимые, с наших зарплат в ТФОМС заплаченные.

Получил услуги, рассчитался полисом. Где здесь несправедливо?

18.11.2020 19:21
Nhjwrbq

18.11.2020 19:16
Юрист со стажем

__________

Знаете, почему вся зп в ДД Белая? Потому что все чеки пробиваются
Знаете. почему Машу Иванову обслужили не платно, а по полису? потому что по полису тарифы интереснее. И смысла мухлевать нет при таком потоке пациентов
Смысл в том, что для страховых компаний, привыкших рубить бабло не пошевелив и мизинцем было шоком каждое проигранное в суде дело. И, очевидно, данная ситуация ну очень смахивант на заказ.

18.11.2020 19:23
- гость -

Получил услуги, рассчитался полисом. Где здесь несправедливо?

Первое приписки, получил 1 услугу, а нарисовали и получили оплату за 2.
Второе нецелевое расходование, эти деньги нельзя тратить куда и как захочу.

18.11.2020 19:23
Ирина

Оставьте в покое работающие клиники. Щас и они закроются. Куда людям идти то за помощь, плановую то закрыли.

18.11.2020 19:25
Ирины

18.11.2020 18:24
Nhjwrbq

Обычные прикормленные лизоблюды так себя ведут.

18.11.2020 19:25
Гость

И почему же только ДД досталась такая огромна квота оказания услуг по ОМС, желающих то много среди других клиник?

Ответ: смотри кто у нас папа

Посмотри, сможет ли папенька с кичи вытянуть

18.11.2020 19:29
Ооо

Смею предположить, что Долгова расклад дала

18.11.2020 19:30
Гость

Долгова заговорила?

18.11.2020 19:33
Nhjwrbg


18.11.2020 18:24
Nhjwrbq

Обычные прикормленные лизоблюды так себя ведут

-----

Ты не гоуби. Я с этими ребятами у истоков начинал развивать ДД. И огонь, и воду вместе прошли. Поэтому я за них и в огонь, и в воду. Пойду. Тебе твоим скулным умишкой не понять

18.11.2020 19:37
Гость

Т.е. оплачивая услугу они ещё и по полису за это же с бюджета тянули??

18.11.2020 19:39
Новый_Год_в_СИЗО

18.11.2020 19:04
Nhjwrbq
А добрым докторам все денег было мало
----------------------
Вы открыли свой магазин. Люди приходят, еду забирают, и не платят. Нормальный бизнес?
```````````````````````````````````````
Этот нормальный.
А вот если например пришел в ваш магазин малоимущий с соцкартой, ее показал, но ему сказали, что эту булку можно по соцкарте, а вот эту - только за деньги. Оплатил все малоимущий, ушел. А продавец потом подал в соцзащиту заявление на возмещение за этого малоимущего как будто он обе булки взял по соцкарте и наличные совсем не платил, да еще и третью булку на этого бедолагу повесил. А что, бюджет что ли пойдет считать, сколько там булок съел этот бедолага? Раньше не ходил, а сейчас вот ходит и считает, такие времена.
Честнее надо быть, приписки - это зло

18.11.2020 19:40
Гость

Истоки ДД как и большинства - общак едра, в который тянули, который растащили. А то честные истории, нашел яблоко продал, купил два.... Расскажите бомжам в теплотрассе!!! Я лично знал снабженцев в пенсионке, которые за два месяца работы на квартиру откатов набирали в 20хх!!!!

18.11.2020 19:48
Гость

Давно всем известно как Добрый доктор отмывал деньги через систему ОМС. Много людей допрашивают, которые сном духом не знали что их якобы лечили в этой клинике.

18.11.2020 19:48
Гость

Главное, чтоб адвокат нормальный был, который реально и говорит и работает.

А то многие из звёздных барнаульских только на словах крутые, а на деле только деньги тянут, а толку ноль

18.11.2020 19:48
гость

что тут не понятного? глав врач в теме был, а как отказался врачей отдать в ковидный госпиталь так его и слили

18.11.2020 19:52
- гость -

Ну что ж, в тюрьму, так в тюрьму!

18.11.2020 19:53
Nhjwrbg

Балабол

18.11.2020 19:53
Гость

18.11.2020 19:13
Nhjwrbq

Это возврат суммы, которую суд счел нецелёвкой и штраф

Сразу чувствуется юрист только по гражданским делам. Наивный.
Разочарую Вас!
Это не только нецелевка, но и уголовка!
Почитайте практику по уголовным делам, узнаете для себя много нового и интересного

18.11.2020 19:55
Гость

18.11.2020 19:21
Nhjwrbq
И смысла мухлевать нет
*
Димка Тимошенский в клинике еще работает?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
20:47
Водитель иномарки устроил ДТП в центре Барнаула и скончался 0
20:17
Барнаульский строитель скинул кусок бетона с 12 этажа и случайно убил коллегу 0
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 234 0
19:12
Глава Мордовии объяснил причину отставки 3
18:34
Алтайский оперштаб готовится запретить массовые новогодние мероприятия 2
18:01
Директора сети клиник "Добрый доктор" задержали в Барнауле 49
17:53
Владельца частного детсада в Барнауле осудят за разбитую голову воспитанницы 0
17:40
Более половины жителей Алтайского края одобряют лишение прав за повторные нарушения 2
17:23
Шанс похорошеть при Собянине. Москва подарила Барнаулу и Бийску списанные трамваи 30
17:16
Пропавшего в Рубцовске справедливоросса нашли мертвым 1
17:03
Ученые обнаружили, что коронавирус в Алтайском крае мутировал 5
16:52
"Неожиданно" уволенный глава бийского ГОЧС вернулся к работе в мэрии 1
16:40
Алтайские депутаты могут одобрить трехдневное голосование на выборах любого уровня 6
16:27
Чиновники на колесах. Мэрия Рубцовска закупила гироскутеры, сегвеи и роликовые коньки 19
16:15
Приходи и сдавай. Как получить результаты анализа на COVID-19 быстрее 0
16:02
Барнаулец из-за личной неприязни сжег двух знакомых коктейлем Молотова 3
15:50
В России зарегистрировали новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки 7
15:41
Очередная авария на водопроводе произошла в Барнауле 4
15:32
В Рубцовске отказались от снежного городка и горок из-за COVID-19 4
15:18
Мэр Якутска предложила продать здание мэрии, а чиновникам работать в коворкинге 12
15:05
Дмитрий Попов рассказал, когда в Алтайский край привезут лекарства для борьбы с ковидом 16
14:54
Аварийная мастерская и экскаватор. Автопарк СГК пополнится 15 новыми автомобилями 1
14:42
Вакаев vs Писарев. Депутаты АКЗС поспорили из-за забора 8
14:30
Злоумышленники получили посылку с iPhone вместо жителя Барнаула 2
14:17
Минус 10 тысяч в месяц. Алейские учителя пожаловались на резкое сокращение зарплаты 12
14:02
Владелец алтайский сети "Киномир" попросил губернатора открыть залы в Новосибирске 15
13:53
Еще 131 случай COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
13:40
Мэра Томска отстранили от должности из-за уголовного дела 14
13:28
В Рубцовске уже неделю не делают платные тесты на ковид 2
13:16
Жителя Алтая, изрубившего экс-жене руки, могут обвинить в покушении на убийство 2
13:03
Барнаульский водоканал подарит клиентам 10 кубометров холодной воды 8
12:52
Бывший алтайский бизнес-омбудсмен перешел в команду Даниила Бессарабова 1
12:40
Барнаулец сломал нос посетительнице бара 15
12:29
Работница McDonald's рассказала, как не платить за еду 2
12:15
Анализ на COVID-19 не выходя из дома. Где в Барнауле сдать тест на коронавирус 2
12:01
Умер бывший главный режиссер алтайского театра кукол "Сказка" Людвиг Устинов 0
11:53
Глава алтайского Минздрава вылечился от коронавируса 21
11:41
Еще один сибирский медик заболел ковидом после вакцины "Спутник V" 11
11:27
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 18
11:18
Анна Семенович блеснула пышной грудью и поблагодарила родителей за свою фигуру 11
11:06
Барнаулу и Бийску попробуют вновь выбить миллиарды на новые трамваи и троллейбусы 21
10:55
Как будут чистить улицы Барнаула от снега и что делать, если сугробы никто не убирает 5
10:43
Житель Алтайского края забил соседа лопатой и отправился в колонию 2
10:30
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии 6
10:20
Порядка 40 человек ежедневно работают на строительстве проблемного дома в Барнауле 2
10:08
Жириновский призвал закрыть храмы на время пандемии 8
09:56
Мэрия Барнаула изъяла квартиры у собственников в 113-летнем доме-памятнике 25
09:39
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Путину вновь избираться президентом 27
09:28
Депутаты согласовали кандидатуру первого вице-премьера Республики Алтай 1
09:04
В Барнауле возобновили водоснабжение после коммунальной аварии 2
08:52
Минтранс готовит проект об ограничении скорости электросамокатов 12
08:40
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса 4
08:28
Помощь из-под палки. Как Алтайский край избавит соседей от дорогой электроэнергии 36
08:15
История в фото. Как выглядели первые мотоциклы? 1
08:03
Якутскую неплательщицу по алиментам поймали в Алтайском крае 0
07:50
В алтайском Минздраве рассказали, что делать после контакта с больным COVID-19 20
07:33
Изгонял фашистов и летал на ракете. Каким был Дед Мороз в СССР 2
07:15
Местами до -27 градусов. Сколько дней в Алтайском крае продержатся морозы? 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.