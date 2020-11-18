Директора сети клиник "Добрый доктор" задержали в Барнауле

В Барнауле задержан директор сети клиник "Добрый доктор" Александр Трофимов. По предварительным данным источника amic.ru, предпринимателя подозревают в крупном мошенничестве. Вероятно, речь идет о махинациях с полисами обязательного медицинского страхования.
В УФСБ по Алтайскому краю информацию пока не прокомментировали, пообещав предоставить подробности позже.
Консультативно-диагностический медицинский центр "Добрый доктор" существует с 2000 года. Как сказано на сайте КДЦ, Александр Трофимов окончил АГМУ в том же 2000 году по специальности "Лечебное дело". В клинике работает с октября 2005 года.
Комментарии
«Во мне вдруг проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. Он так боялся боли, что при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, а всё надеялся на лучшее. Когда при нём душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, всё обойдется!» (Е.Шварц «Обыкновенное чудо»)
Хе-хе..."начали жрать друг друга"... очень хорошо...
Мля, нашли негодяя и преступника! На любую стройку крупную казенную зайдите. вот где лярды... А тут... нашли мальчиков для битья. "...В УФСБ по Алтайскому краю информацию пока не прокомментировали..." А почему не прокомментировали? Да потому что нечего ему предъявить. Вчера толпу врачае и МЕДСЕСТЁР(!!!) увезли , допрашивали. МЕДСЕСТЁР, Карл!!!! Спрашивали "А не знаете, на какие деньги была приобретена мебель в клинику?" Как свиньи и подонки в клинике себя вели - на несчастных девок орали, пугали наручниками. семьями угрожали. Тьфу, блевотина!. А когда КАЖДЫЙ сотрудник там у них в отделе заходил с адвокатом. тон разговора сразу менялся. И никому ничего так и не предъявили. а руководство закрыли. И встор началось после того, как Клиника Добрый доктор начала отсуживать у страховых компаний незеконно удержанные деньги за мед услуги. называния этих компаний вы все хорошо знаете, их всего 3 крупных. И как раз самую крупную раком и поставили юристы ДД. И вдруг такой кипиш!
Знакомый оттуда рассказывал, как там лейтенант ФСБ с золотой цепью (!) по этажам ходил, на медсестер орал.
Nhjwrbq, да успокойтесь вы. А то все не понимают, откуда у А. Трофимова клиника. А то, что папка - главный алтайский единорос и управляющий ПФ - это так совпадение.
- гость -
Знакомый оттуда рассказывал, как там лейтенант ФСБ с золотой цепью (!) по этажам ходил, на медсестер орал.
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Лично с этим старлеем общался. Цепь в мизинец толщиной поверх полосатого свитерочка. Моветон...
- гость -
Знакомый оттуда рассказывал, как там лейтенант ФСБ с золотой цепью (!) по этажам ходил, на медсестер орал.
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А все понимают откуда у владельцев Заводов, нефти, газа, металлургии и т.д.? Что за избирательность?)
Эта клиника отказалась работать с ковидом и предоставить докторов для этого. На следующий день- обыск
А вот досудились с ТФОМСом, со страховыми компаниями на миллионные суммы. Нажили себе врагов. Надо было по хорошему, по доброму, они же добрые доктора как бы или по факту не очень добрые?
Ну, должны или обвинения вынести, или отпустить через 3 дня. Пока запугивают только.
А то все не понимают, откуда у А. Трофимова клиника.
______________________________________________
Чувак, а я точно знаю. У истоков стоял. Парни не побоялись взять немалый кредит и построить клинику на Балтийской. И без разницы кто папа, посмотрите сколько больных врачи оперируют бесплатно
Злой.Доктор
А вот досудились с ТФОМСом, со страховыми компаниями на миллионные суммы. Нажили себе врагов. Надо было по хорошему, по доброму, они же добрые доктора как бы или по факту не очень добрые?
вы так радуетесь?
А все понимают откуда у владельцев Заводов, нефти, газа, металлургии и т.д.? Что за избирательность?)
Это случайно не по потому, что не отдал своих врачей батрачить в ковидных госпиталях?
Да и подавно ему. Мерзкий тип
18.11.2020 18:38
Nhjwrbq
вы так радуетесь?
——————
Никто не радуется. Разве такому можно радоваться. Но все кто прикасается сейчас к бюджетным деньгам должны понимать свою меру отвественности. Скромнее надо быть. А добрым докторам все денег было мало - через суд ещё трясли с бюджета. Думали наверное, что старший поможет если что, но направление ветра не учли
Надеюсь, клиника не перестанет функционировать. Ни врачи, ни пациенты (тем более сейчас, когда государственной плановой помощи нет) не должны страдать из-за чьих-то разборок.
Наконец-то.
Это не потому, что не отдал своих врачей батрачить в ковидных госпиталях?
---------------‐-----
Да как бы анестезиолог ушла в ковидный батрачить, вызлва на дому обслуживали в районе обслуживания 14 поликлиники, два врача и фельдшер слегли с Ковидом после этих поездок
Да и подавно ему. Мерзкий тип
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Т.е., типы которых ты считаншь мерзкими должны сидеть в тюрьме? Ну и мерзкий же ты тип
Остатки медицины угробить и все, власть будет довольна!
18.11.2020 18:37
Nhjwrbq
А то все не понимают, откуда у А. Трофимова клиника.
______________________________________________
Чувак, а я точно знаю. У истоков стоял. Парни не побоялись взять немалый кредит и построить клинику на Балтийской.
*
Вы эти байки в своем кругу рассказывайте.
Бог точно есть.
А добрым докторам все денег было мало - через суд ещё трясли с бюджета.
Они трясли с частной страховой компании, которая должна компенсировать расходы клиники на оказание медуслуг. Бюджет здесь не при чем.
Вы эти байки в своем кругу рассказывайте.
Бог точно есть.
--------
Байки про Бога в СВОЁМ кругу рассказывайте. Он тут не причём
А добрым докторам все денег было мало - через суд ещё трясли с бюджета.
Они трясли с частной страховой компании, которая должна компенсировать расходы клиники на оказание медуслуг. Бюджет здесь не при чем.
________________________
ВООООТ!!!!
18.11.2020 19:00
Nhjwrbq
Вы эти байки в своем кругу рассказывайте.
Бог точно есть.
--------
Байки про Бога в СВОЁМ кругу рассказывайте. Он тут не причём
*
Адвокат кто у задержанного г-на Трофимова?
А добрым докторам все денег было мало
----------------------
Вы открыли свой магазин. Люди приходят, еду забирают, и не платят. Нормальный бизнес?
Ну так суд вроде установил нецелевое расходование денег ТФОМС, а это по нынешним очень сидячая статья
Гость
Ну так суд вроде установил нецелевое расходование денег ТФОМС, а это по нынешним очень сидячая статья
_____________________________
Это возврат суммы, которую суд счел нецелёвкой и штраф
Деньги не частных страховых, а наши родимые, с наших зарплат в ТФОМС заплаченные.
Дорвался до денежек папенькин сыночек
18.11.2020 18:37
Nhjwrbq
А то все не понимают, откуда у А. Трофимова клиника.
______________________________________________
Чувак, а я точно знаю. У истоков стоял. Парни не побоялись взять немалый кредит и построить клинику на Балтийской. И без разницы кто папа, посмотрите сколько больных врачи оперируют бесплатно
*******************
Мы конечно же искренне верим в такие истории, что и без административного ресурса своего отца он всего бы добился сам.
По факту возбуждения уголовного дела в отношении руководства клиники, давайте дождемся фабулы обвинения. Потом будем давать оценки.
Все же просто на первый взгляд. Есть, например, больная Маша Иванова. Она пришла в клинику с полисом ОМС, ее обслужили, но плату за прием, анализы и курс лечения взяли через кассу (а может еще и чек не отбили, налог не заплатили). А потом за ту же самую больную еще и с бюджета получили по ОМС. Это же не порядок и политика тут не при чем. Сейчас следователи опросят эту Машу Иванову, поднимут ее медкарту, платежи от нее, возмещение по ней по ОМС и.... адвокатам господина Т будет не просто. А если таких Маш наберется 1000 чел.?
Деньги не частных страховых, а наши родимые, с наших зарплат в ТФОМС заплаченные.
Получил услуги, рассчитался полисом. Где здесь несправедливо?
18.11.2020 19:16
Юрист со стажем
__________
Знаете, почему вся зп в ДД Белая? Потому что все чеки пробиваются
Знаете. почему Машу Иванову обслужили не платно, а по полису? потому что по полису тарифы интереснее. И смысла мухлевать нет при таком потоке пациентов
Смысл в том, что для страховых компаний, привыкших рубить бабло не пошевелив и мизинцем было шоком каждое проигранное в суде дело. И, очевидно, данная ситуация ну очень смахивант на заказ.
Получил услуги, рассчитался полисом. Где здесь несправедливо?
Первое приписки, получил 1 услугу, а нарисовали и получили оплату за 2.
Второе нецелевое расходование, эти деньги нельзя тратить куда и как захочу.
Оставьте в покое работающие клиники. Щас и они закроются. Куда людям идти то за помощь, плановую то закрыли.
18.11.2020 18:24
Nhjwrbq
Обычные прикормленные лизоблюды так себя ведут.
И почему же только ДД досталась такая огромна квота оказания услуг по ОМС, желающих то много среди других клиник?
Ответ: смотри кто у нас папа
Посмотри, сможет ли папенька с кичи вытянуть
Смею предположить, что Долгова расклад дала
Долгова заговорила?
18.11.2020 18:24
Nhjwrbq
Обычные прикормленные лизоблюды так себя ведут
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Ты не гоуби. Я с этими ребятами у истоков начинал развивать ДД. И огонь, и воду вместе прошли. Поэтому я за них и в огонь, и в воду. Пойду. Тебе твоим скулным умишкой не понять
Т.е. оплачивая услугу они ещё и по полису за это же с бюджета тянули??
18.11.2020 19:04
Nhjwrbq
А добрым докторам все денег было мало
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Вы открыли свой магазин. Люди приходят, еду забирают, и не платят. Нормальный бизнес?
```````````````````````````````````````
Этот нормальный.
А вот если например пришел в ваш магазин малоимущий с соцкартой, ее показал, но ему сказали, что эту булку можно по соцкарте, а вот эту - только за деньги. Оплатил все малоимущий, ушел. А продавец потом подал в соцзащиту заявление на возмещение за этого малоимущего как будто он обе булки взял по соцкарте и наличные совсем не платил, да еще и третью булку на этого бедолагу повесил. А что, бюджет что ли пойдет считать, сколько там булок съел этот бедолага? Раньше не ходил, а сейчас вот ходит и считает, такие времена.
Честнее надо быть, приписки - это зло
Истоки ДД как и большинства - общак едра, в который тянули, который растащили. А то честные истории, нашел яблоко продал, купил два.... Расскажите бомжам в теплотрассе!!! Я лично знал снабженцев в пенсионке, которые за два месяца работы на квартиру откатов набирали в 20хх!!!!
Давно всем известно как Добрый доктор отмывал деньги через систему ОМС. Много людей допрашивают, которые сном духом не знали что их якобы лечили в этой клинике.
Главное, чтоб адвокат нормальный был, который реально и говорит и работает.
А то многие из звёздных барнаульских только на словах крутые, а на деле только деньги тянут, а толку ноль
что тут не понятного? глав врач в теме был, а как отказался врачей отдать в ковидный госпиталь так его и слили
Ну что ж, в тюрьму, так в тюрьму!
Балабол
18.11.2020 19:13
Nhjwrbq
Это возврат суммы, которую суд счел нецелёвкой и штраф
Сразу чувствуется юрист только по гражданским делам. Наивный.
Разочарую Вас!
Это не только нецелевка, но и уголовка!
Почитайте практику по уголовным делам, узнаете для себя много нового и интересного
18.11.2020 19:21
Nhjwrbq
И смысла мухлевать нет
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Димка Тимошенский в клинике еще работает?