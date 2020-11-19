"Особняк" за один рубль. В Барнауле четвертый год продают историческое здание

В Барнауле на аукцион выставили здание на ул. Мало-Тобольской, 36. Объект, известный как универмаг "Сухов и сыновья", относится к объектам культурного наследия. Фонд имущества Алтайского края продает его уже почти четыре года, однако найти собственника так и не получилось, поэтому чиновники изменили условия очередного аукциона.

Впервые универмаг выставили на торги в 2017 году. Тогда покупателям предлагали приобрести имущественный комплекс площадью почти 2 тыс. квадратных метров (два здания – 441,6 и 1501 "квадратов"), а также участок 2438 кв.м.

Стоимость строения составляла 1 рубль, а вот земли – 20 млн рублей. На последующих торгах, которые проводились в 2019-2020 годах, цена здания оставалась неизменной, а участка падала до 14,9 млн рублей.

На аукцион, который пройдет 15 декабря 2020 года, Алтайкрайимущество вынесло лишь часть имущественного комплекса – двухэтажное здание площадью 441,6 квадратного метра. Важно, что в аукционной документации ничего не сказано о продаже земельного участка.

Однако инвестору, который решится на приобретение комплекса, все равно придется "потратиться": здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации. Покупатель будет обязан составить проект ремонта и оплатить работы по восстановлению объекта. Завершить реставрацию необходимо будет к октябрю 2025 года.

Что известно о универмаге "Сухов и сыновья"?

Двухэтажное здание на пересечении улицы Мало-Тобольской и проспекта Социалистического построено в 1880 году. Оно принадлежало семье Суховых, которые были одной из богатейших предпринимательских династий в Барнауле. Самый известный ее представитель – купец первой гильдии Дмитрий Никифорович – торговал хлебом, держал свечной и кожевенный заводы, жертвовал большие суммы на благотворительность.

В конце XIX – начале XX века в здании располагался универмаг "Сухов и сыновья". В послевоенные годы в бывшем купеческом доме находились разные организации: изостудия, гастроном, канцелярский и продуктовый магазины, а также городское БТИ.

В новогоднюю ночь с 1997 на 1998 год универмаг загорелся. Пожарные тушили его 15 часов. Огонь полностью уничтожил кровлю, перекрытия, все помещения исторического здания, а вместе с ними и архив БТИ. После происшествия памятник архитектуры никто не восстанавливал.