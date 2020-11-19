"Особняк" за один рубль. В Барнауле четвертый год продают историческое здание

В Барнауле на аукцион выставили здание на ул. Мало-Тобольской, 36. Объект, известный как универмаг "Сухов и сыновья", относится к объектам культурного наследия. Фонд имущества Алтайского края продает его уже почти четыре года, однако найти собственника так и не получилось, поэтому чиновники изменили условия очередного аукциона.
Впервые универмаг выставили на торги в 2017 году. Тогда покупателям предлагали приобрести имущественный комплекс площадью почти 2 тыс. квадратных метров (два здания – 441,6 и 1501 "квадратов"), а также участок 2438 кв.м.
Стоимость строения составляла 1 рубль, а вот земли – 20 млн рублей. На последующих торгах, которые проводились в 2019-2020 годах, цена здания оставалась неизменной, а участка падала до 14,9 млн рублей.
На аукцион, который пройдет 15 декабря 2020 года, Алтайкрайимущество вынесло лишь часть имущественного комплекса – двухэтажное здание площадью 441,6 квадратного метра. Важно, что в аукционной документации ничего не сказано о продаже земельного участка.
Однако инвестору, который решится на приобретение комплекса, все равно придется "потратиться": здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации. Покупатель будет обязан составить проект ремонта и оплатить работы по восстановлению объекта. Завершить реставрацию необходимо будет к октябрю 2025 года.
Что известно о универмаге "Сухов и сыновья"?
Двухэтажное здание на пересечении улицы Мало-Тобольской и проспекта Социалистического построено в 1880 году. Оно принадлежало семье Суховых, которые были одной из богатейших предпринимательских династий в Барнауле. Самый известный ее представитель – купец первой гильдии Дмитрий Никифорович – торговал хлебом, держал свечной и кожевенный заводы, жертвовал большие суммы на благотворительность.
В конце XIX – начале XX века в здании располагался универмаг "Сухов и сыновья". В послевоенные годы в бывшем купеческом доме находились разные организации: изостудия, гастроном, канцелярский и продуктовый магазины, а также городское БТИ.
В новогоднюю ночь с 1997 на 1998 год универмаг загорелся. Пожарные тушили его 15 часов. Огонь полностью уничтожил кровлю, перекрытия, все помещения исторического здания, а вместе с ними и архив БТИ. После происшествия памятник архитектуры никто не восстанавливал.
Комментарии
Покупатель будет обязан составить проект ремонта и оплатить работы по восстановлению объекта. Завершить реставрацию необходимо будет к октябрю 2025 года.
Ищите дураков дальше!
Кому нужны эти памятники. Молодому поколению.
Памятники нашего разгильдяйству. Чем занимались все эти годы в "Наследии" за что пулучали зарплату. Снесите и не позортесь.
Это история, сносить нельзя. Государство допустило пожар, значит и должно восстановить.
19.11.2020 09:23 Гость, такие как вы всегда ищут виноватых. Что значит допустило пожар? Молча сидело и ждало когда же загорится, там же полно нарушений а мы нифига делать не будем, посомтрим как будет гореть......вот Ваша логика.
Чем вообще государство вам обязано. Только дайте дайте дайте.... Сами бы взялись сплоченно, выкупили и отремонтировали....вот тогда требуйте. А кричать что все плохо все могут.
И какая нафиг история....я помню это здание только развалюхой, и сборищем бомжей...вот его реальная история.
Мне такие памятники не нужны....можно мемориал поставить из камня с фото этого здания, но больше с ним ничего уже не сделать.
И да лучше развитыйц торговый центр, где люди будут зарабатывать на еду деткам....чем место сборища бомжей и наркоманов.
у меня всё.
19.11.2020 09:36
- гость -
или можно заправку или автомойку, а на входе табличку прикрепить, что там за историческое здание раньше было, норм) так и придем к фильму "идиократия"
19.11.2020 09:36
- гость -
Возможно, вы помните это здание только развалюхой, потому что вам не 140 лет.
В цивилизованных странах всё пытаются восстановить в родных городах КАК БЫЛО даже после войны. Только у нас народ-гастролёр всё норовит разрушить, прокричать, что всё плохо вокруг и дальше поехать искать лучшую долю.
19.11.2020 09:36
- гость -
А директору СЕЛФ такие комментаторы как Вы импонируют )) Вот собрать вас цать таких и снести все наследие, и поставить там "свечку" с видом "на море". Вот что вам всем надо. И хорошо если вы свою бабку с дедом помните, большего от вас ожидать не приходится.
19.11.2020 10:22
Итальянец
Причём искать как раз там, где памятники архитектуры и старые дома старались сохранить.
А толку? После Нагорнова Баварина красивей не стала.
19.11.2020 10:23
- гость -И хорошо если вы свою бабку с дедом помните, большего от вас ожидать не приходится.
Я вам расскажу про одну бабку и как её помнят. Был проездом в одном селе и мне историю рассказали. Одна бабка оставила всё село без единственного банкомат в округе, т.к. поломала его, пихая в него большую пачку денег для внучки, которая в городе живёт на съёме. А для большего эти бабки и не нужны родственникам... А вы говорите чужой город беречь.