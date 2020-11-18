Госдума продлила "дачную амнистию" на пять лет

Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников обратил внимание, что проект реализуется в России уже 14 лет.

По его словам, за это время россияне в упрощенном порядке оформили более 13 млн объектов недвижимости. Крашенинников считает, что поправки положительно скажутся на правовой защищенности граждан, помогут защитить их права на жилую "дачную" недвижимость.

Напомним, в 2006 году был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость, в том числе на объекты ИЖС, – так называемая "дачная амнистия".

Она помогает избежать различных сложностей при постановке недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности: получение разрешения на ввод в эксплуатацию, при отсутствии которого объекты ИЖС будут иметь признаки самовольной постройки и могут быть легализованы только в судебном порядке.

Во время действия закона россияне могут оформлять в существующем упрощенном порядке свои права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства (без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию).

Это послужит целям дальнейшего стимулирования вовлечения в гражданский оборот объектов ИЖС и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора, считают авторы законопроекта.