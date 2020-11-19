Жителей Алтайского края призывают не выходить на первый лед

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают население отказаться от выхода на неокрепший лед. Как отмечают в ведомстве, в регионе начала резко понижаться температура воздуха, что способствует установлению ледового покрова на водоемах. Самые отчаянные рыбаки уже отправляются на рыбалку.

Сейчас лед очень тонкий – не более 3 см. При этом он рыхлый и очень опасный. Безопасная толщина льда – это более 10 см, рассказал "Вестям Алтай" старший государственный инспектор ГИМС Николай Шпет.

Сейчас сотрудники инспекции по маломерным судам проверяют места, популярные у рыбаков, беседуют с людьми и выставляют у водоемов запрещающие аншлаги.

Отмечается, что с начала осени происшествий, связанных с гибелью людей, на алтайских водоемах не зарегистрировано.