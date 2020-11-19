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Новости

Роскомнадзор потребовал от Google вернуть ролики Соловьева в тренды YouTube

, ИА "Амител"
В ведомстве посчитали, что видеохостинг мешает росту аудитории канала
Фото: itd0.mycdn.me

Фото: itd0.mycdn.me

Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC и потребовал снять ограничения, введенные в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", ведущим которого выступает Владимир Соловьев.

В ведомстве отметили, что с октября 2020 года видеоролики с канала перестали попадать в раздел "В тренде", "хотя ранее это происходило регулярно".

"Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

19.11.2020 08:49
- гость -

Обойдется ваш Соловьев

19.11.2020 08:53
АБОРИГЕН

Роскомнадзор может идти лесом в месте с Соловьевым и его дерьмом. В телевизоре чушь свою пусть задвигает.

19.11.2020 08:53
- гость -

этот помет и с телевизора убрать надо

19.11.2020 08:53
- гость -

Соловьиный помет перестали есть!!!???? Как так!?

19.11.2020 08:57
- гость -

этот помет и с телевизора убрать надо

Нет, пусть в телевизоре остаётся. Да и в интернете пусть будет. А вот насчёт популярности этого клоуна в интернете и каким образом он оказался в трендах есть большие сомнения.

19.11.2020 08:58
- гость -

Надо еще тойоте написать письмо с требованием не конкурировать с автовазом.

19.11.2020 09:02
Гость

В помойку соловьева!

19.11.2020 09:09
- гость -

Помета хватает и на телевизионных федеральных аналах

19.11.2020 09:15
- гость -

Сильный ход - хотят чтобы Гугл пропагандой соловьиной занимался!

19.11.2020 09:18
- гость -

Абориген, видимо, абориген пещер. Раз позволяет себе такие выражения.

19.11.2020 09:19
гость

может всё проще- он стал мало кому интересен со своим бредом

19.11.2020 09:29
- гость -

Соловьём мощный, умный ведущий.Поэтому враги и местные нацпредатели и повизгивают в его сторону.

19.11.2020 09:37
Зануда

простите, отстала от жизни...а что, можно пригрозить ютубу и выдвигать требования????? так можно?????

19.11.2020 09:38
-меcный-

19.11.2020 09:29
- гость -

Тут надо ещё разобраться кто враги! Где живёт он вкурсе?

19.11.2020 09:39
- гость -

Почему грозить? Просто кидать предъявы зарвавшимся

19.11.2020 09:41
- гость -

09:37
Зануда
а что, можно пригрозить ютубу и выдвигать требования????? так можно?????
-----
Ну, потешная шарашка считает, что можно.

19.11.2020 09:49
Гость

Его судить надо! Лапшу на уши вещает, судить за фейки и распространение!!!

19.11.2020 10:03
ололо

с каментав ржу

19.11.2020 10:05
- гость -

Помню еще в конце 90-ых он мне не нравился когда они с Гордоном типа "К Барьеру" вели.
Очень склизский тип. Всегда был на стороне Гордона, хотя далеко не кумир.

19.11.2020 10:08
- гость -

09:49
-----------------------------
Напиши это своему фюреру H в Берлин.И тот подаст в суд на В.Соловьёва.

19.11.2020 10:09
ололо

я, грит, "еще в конце 90-ых" смотрел передачу, которая начала выходить
с 2003 года...

19.11.2020 10:18
- гость -

19.11.2020 10:09
ололо

Передача не К барьеру, а была такая передача "Процесс". шла с 1999 по 2001 вроде

19.11.2020 10:25
- гость -

Надо еще тойоте написать письмо с требованием не конкурировать с автовазом.
-----------------------------------------
Здесь вроде бы как тема о свободе слова и манипулировании коэффициентами.И речь идёт о поведении администрации канала Ютуби, а не о начальнике транспортного цеха.

19.11.2020 10:46
-меcный-

19.11.2020 10:25
- гость -
манипулировании коэффициентами


Вот имеено это, когда кто-то накручивает себе ютуб не любит. Нефиг было накручивать, правда тогда бы в топ никогда не попал...

19.11.2020 10:49
- гость -

"Но он говорит как настоящий англичанин из лондонского радио… Или как проклятый социал-демократ " -заявил как-то давно дружище Холтофф.Тот который впоследствии получил бутылку хорошего коньяка.Правда по башке и по другому поводу.

19.11.2020 10:55
месному

Канал-то постоянно посещают,с чего бы его рейтинг снизился?Но там такие разборки частые.

19.11.2020 11:02
- гость -

Когда навальные-дуди и иже с ними не могут противопоставить чего-либо более-менее связного аргументированной "пропаганде" Соловьёва, остаётся обращаться к хозяевам, которые внаглую снижают соловьёвские рейтинги. И в кои-то веки роскомнадзор напомнил ютубу, что на территории России должны соблюдаться её законы. Сделать это нужно было ещё после удаления Царьграда.

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