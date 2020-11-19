Роскомнадзор потребовал от Google вернуть ролики Соловьева в тренды YouTube

Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC и потребовал снять ограничения, введенные в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", ведущим которого выступает Владимир Соловьев.
В ведомстве отметили, что с октября 2020 года видеоролики с канала перестали попадать в раздел "В тренде", "хотя ранее это происходило регулярно".
"Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.
Комментарии
Обойдется ваш Соловьев
Роскомнадзор может идти лесом в месте с Соловьевым и его дерьмом. В телевизоре чушь свою пусть задвигает.
этот помет и с телевизора убрать надо
Соловьиный помет перестали есть!!!???? Как так!?
этот помет и с телевизора убрать надо
Нет, пусть в телевизоре остаётся. Да и в интернете пусть будет. А вот насчёт популярности этого клоуна в интернете и каким образом он оказался в трендах есть большие сомнения.
Надо еще тойоте написать письмо с требованием не конкурировать с автовазом.
В помойку соловьева!
Помета хватает и на телевизионных федеральных аналах
Сильный ход - хотят чтобы Гугл пропагандой соловьиной занимался!
Абориген, видимо, абориген пещер. Раз позволяет себе такие выражения.
может всё проще- он стал мало кому интересен со своим бредом
Соловьём мощный, умный ведущий.Поэтому враги и местные нацпредатели и повизгивают в его сторону.
простите, отстала от жизни...а что, можно пригрозить ютубу и выдвигать требования????? так можно?????
19.11.2020 09:29
- гость -
Тут надо ещё разобраться кто враги! Где живёт он вкурсе?
Почему грозить? Просто кидать предъявы зарвавшимся
09:37
Зануда
а что, можно пригрозить ютубу и выдвигать требования????? так можно?????
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Ну, потешная шарашка считает, что можно.
Его судить надо! Лапшу на уши вещает, судить за фейки и распространение!!!
с каментав ржу
Помню еще в конце 90-ых он мне не нравился когда они с Гордоном типа "К Барьеру" вели.
Очень склизский тип. Всегда был на стороне Гордона, хотя далеко не кумир.
09:49
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Напиши это своему фюреру H в Берлин.И тот подаст в суд на В.Соловьёва.
я, грит, "еще в конце 90-ых" смотрел передачу, которая начала выходить
с 2003 года...
19.11.2020 10:09
ололо
Передача не К барьеру, а была такая передача "Процесс". шла с 1999 по 2001 вроде
Надо еще тойоте написать письмо с требованием не конкурировать с автовазом.
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Здесь вроде бы как тема о свободе слова и манипулировании коэффициентами.И речь идёт о поведении администрации канала Ютуби, а не о начальнике транспортного цеха.
19.11.2020 10:25
- гость -
манипулировании коэффициентами
Вот имеено это, когда кто-то накручивает себе ютуб не любит. Нефиг было накручивать, правда тогда бы в топ никогда не попал...
"Но он говорит как настоящий англичанин из лондонского радио… Или как проклятый социал-демократ " -заявил как-то давно дружище Холтофф.Тот который впоследствии получил бутылку хорошего коньяка.Правда по башке и по другому поводу.
Канал-то постоянно посещают,с чего бы его рейтинг снизился?Но там такие разборки частые.
Когда навальные-дуди и иже с ними не могут противопоставить чего-либо более-менее связного аргументированной "пропаганде" Соловьёва, остаётся обращаться к хозяевам, которые внаглую снижают соловьёвские рейтинги. И в кои-то веки роскомнадзор напомнил ютубу, что на территории России должны соблюдаться её законы. Сделать это нужно было ещё после удаления Царьграда.