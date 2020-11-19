Роскомнадзор потребовал от Google вернуть ролики Соловьева в тренды YouTube

Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC и потребовал снять ограничения, введенные в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", ведущим которого выступает Владимир Соловьев.

В ведомстве отметили, что с октября 2020 года видеоролики с канала перестали попадать в раздел "В тренде", "хотя ранее это происходило регулярно".

"Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.