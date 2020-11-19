Эксперт рассказал, когда ждать спад заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах в конце ноября.

Специалист построил прогнозы, опираясь на карту субъектов России по распространенности COVID-19, которую создали на основе официальной статистики. В ней регионы разделены на четыре группы в зависимости от динамики распространения. Алтайский край отнесли к удовлетворительному состоянию с коэффициентом R 1-1.1.

Тавадян отметил, что по текущему прогнозу, спад начнется в основной части регионов в конце ноября. Тяжелой ситуация остается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике. По его мнению, эти регионы преодолеют плато заболеваемости позже всех.

При этом одной из основных переменных, которая влияет на динамику распространения инфекции, он назвал поведение людей – соблюдение социальной дистанции и ношение масок. По мнению Тавадяна, жителям страны не стоит расслабляться, пишет РИА Новости.