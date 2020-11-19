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Эксперт рассказал, когда ждать спад заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Прогноз касается почти всех регионов страны
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах в конце ноября.

  

Специалист построил прогнозы, опираясь на карту субъектов России по распространенности COVID-19, которую создали на основе официальной статистики. В ней регионы разделены на четыре группы в зависимости от динамики распространения. Алтайский край отнесли к удовлетворительному состоянию с коэффициентом R 1-1.1.

Тавадян отметил, что по текущему прогнозу, спад начнется в основной части регионов в конце ноября. Тяжелой ситуация остается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике. По его мнению, эти регионы преодолеют плато заболеваемости позже всех.

При этом одной из основных переменных, которая влияет на динамику распространения инфекции, он назвал поведение людей – соблюдение социальной дистанции и ношение масок. По мнению Тавадяна, жителям страны не стоит расслабляться, пишет РИА Новости.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.11.2020 12:42
- гость -

Вряд ли.

19.11.2020 12:43
Лола

да правда чтоли, ну герой

19.11.2020 12:49
- гость -

а если нет? за слова ответит Агаси?
или просто решил мелькнуть с мнением

19.11.2020 12:58
- гость -

Правда, только мы тут писали об этом и вчера и ранее

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