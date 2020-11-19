Фильм о судьбах алтайских ветеранов ВОВ теперь могут увидеть все желающие

Документальный фильм о невероятных судьбах ветеранов Алтайского края теперь может посмотреть любой желающий. Лента находится в общем доступе в аккаунте "Победа в каждом из нас" на YouTube.

Напомним, киноленту подготовил проект "Победа в каждом из нас" и окружной координационный центр СФО по подготовке волонтеров к 75-летию Победы. Съемки проходили в Барнауле, Бийске, в селе Налобиха и в болгарском городе Пловдиве.

Почти часовой фильм рассказывает о вечных ценностях, о любви к Родине, к жизни, о связи поколений, об увековечивании памяти, о борьбе с фальсификацией исторических фактов времен Великой отечественной войны.

Премьера состоялась накануне 9 мая. Фильм показали телеканалы Алтайского края, Сибири, Казахстана и Болгарии. С тех пор его можно было посмотреть только на закрытых кинопоказах. Теперь же картина "Победа в каждом из нас" доступна для просмотра каждому.

Справка: фильм состоит из нескольких новелл. В нем ветераны Алтайского края Надежда Мордовцева, Петр Щербаков, Матрена Андрейченко, Лев Малиновский и Захар Масленников рассказывали о своих фронтовых судьбах, о том, что им пришлось пережить в годы войны. Одна из сюжетных линий фильма – история Алексея Скурлатова. Режиссер – Светлана Музыченко, режиссер документального и игрового кино, доцент ВГИКа, член Союза кинематографистов (г. Москва).