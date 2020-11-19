Жителя Алтайского края осудят за заражение 15-летней школьницы ВИЧ

32-летнего жителя одного из сел Мамонтовского района обвиняют в заражении вирусом иммунодефицита человека 15-летней школьницы.
По версии следователей, в начале января 2020 года неоднократно судимый мужчина, заведомо зная о наличии у него ВИЧ, вступил в интимные отношения с несовершеннолетней и заразил ее.
Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению. Несмотря на это, следствие собрало неопровержимые доказательства, которые подкреплены результатами экспертиз и показаниями потерпевшей. Уголовное дело передали в суд.
Комментарии
Хотела заниматься взрослыми делами, пускай и отвечает за них по-взрослому...
Какой кошмар. Молодеж развращена и запущена. За что и страдает ((( а падонки пользуются
19.11.2020 16:19
- гость -
Не дают?
Что за школьницы, которые с взрослыми зэками таскаются?
может запугал, всяко может быть