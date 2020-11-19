Жителя Алтайского края осудят за заражение 15-летней школьницы ВИЧ

32-летнего жителя одного из сел Мамонтовского района обвиняют в заражении вирусом иммунодефицита человека 15-летней школьницы.

По версии следователей, в начале января 2020 года неоднократно судимый мужчина, заведомо зная о наличии у него ВИЧ, вступил в интимные отношения с несовершеннолетней и заразил ее.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению. Несмотря на это, следствие собрало неопровержимые доказательства, которые подкреплены результатами экспертиз и показаниями потерпевшей. Уголовное дело передали в суд.