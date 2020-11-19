Алтайский золотодобытчик пойдет под суд за незаконный оборот драгметаллов

41-летнего учредителя золотодобывающего предприятия в Алтайском крае будут судить за незаконный оборот драгоценных металлов и покушение на дачу взятки.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с мая по декабрь 2019 года руководители золотодобывающих предприятий – артель старателей "Алтай-2" и артель старателей "Сибирь" – сговорились и организовали работы по нелегальной добыче драгметаллов на непредусмотренном лицензией участке, которые затем незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья.

Полученное путем переработки золото руководители продавали в банк, несмотря на то, что оно подлежало обязательной сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней. Тем самым ущерб государству составил более 18 млн рублей.

Когда учредитель узнал, что ФСБ проводит проверку, он попытался дать одному из оперативников взятку в размере 300 тысяч рублей, но тот отказался.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в связи с чем его дело выделили в отдельное производство. Кроме того, следователь арестовал его имущество на сумму свыше 6 млн рублей в целях возмещения вреда.

В отношении еще двоих учредителей предприятий уголовные дела расследуются.