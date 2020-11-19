В России ввели новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству

Правительство РФ утвердило новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь их будут перечислять из фонда соцстрахования, а не через работодателя, как это было ранее.

Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, в некоторых регионах такая система уже успешно работает в пилотном режиме. Благодаря ей у организаций становится меньше бумажной работы, а граждане быстрее получают деньги.

"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам – все это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава кабинета министров также добавил, что получение сведений для назначения пособий будет осуществляться в электронном формате, что сбережет людям время, силы и нервы. Кроме того, территориальные органы Фонда сами проверят правильность всех начислений.