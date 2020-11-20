Прокуратура проверит информацию об обрушении потолка в барнаульской многоэтажке

После сообщений об обрушении потолка в двухэтажном многоквартирном доме в Барнауле алтайская прокуратура организовала проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) управляющей компании ООО "ЕТРО" по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу Змеиногорский тракт 110/10 и подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт многоквартирного дома на основании контракта", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, работники прокуратуры также проверят своевременность включения органами местного самоуправления дома в программу капремонта.