Российские производители заявили о возможных перебоях в поставке водки

Производители крепкого алкоголя заявили о возможных проблемах с поставками водки из-за изменений в законе об утилизации стеклянной тары. Согласно письму Союза производителей алкогольной продукции к вице-премьеру Виктории Абрамченко, перекладывание ответственности по переработке на производителей тары приведет к нарушению сроков поставок бутылок.

Как пишут "Известия", решить, кто должен утилизировать бутылки, должна рабочая группа под руководством вице-премьера. Сейчас переработкой стеклянной тары занимаются ликеро-водочные заводы, которые либо самостоятельно делают это, либо платят экологический сбор.

В Союзе уверены, что перекладывание ответственности на производителей тары приведет к ухудшению их работы, а ликеро-водочные заводы столкнутся с нарушением сроков поставок бутылок. Из-за этого изготовители могут начать поставлять продукт в торговые сети с перебоями.