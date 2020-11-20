Российские производители заявили о возможных перебоях в поставке водки

Производители крепкого алкоголя заявили о возможных проблемах с поставками водки из-за изменений в законе об утилизации стеклянной тары. Согласно письму Союза производителей алкогольной продукции к вице-премьеру Виктории Абрамченко, перекладывание ответственности по переработке на производителей тары приведет к нарушению сроков поставок бутылок.
Как пишут "Известия", решить, кто должен утилизировать бутылки, должна рабочая группа под руководством вице-премьера. Сейчас переработкой стеклянной тары занимаются ликеро-водочные заводы, которые либо самостоятельно делают это, либо платят экологический сбор.
В Союзе уверены, что перекладывание ответственности на производителей тары приведет к ухудшению их работы, а ликеро-водочные заводы столкнутся с нарушением сроков поставок бутылок. Из-за этого изготовители могут начать поставлять продукт в торговые сети с перебоями.
Комментарии
Не беда. Запились уже.
Ну не запасаться же из-за этого водкой впрок...
сэм наше все!
Это они ещё про цены на сахар забыли.
Ведь очень логично - сырьё подорожала в 2 раза, следовательно и конечный продукт должен подорожать в 2 раза.
И не важно что там одни акцизы - логика очень логична.
По сабжу.
Ничего не понял.
Только водка в стекле? Или там какое-то особо стеклянное стекло?
И второе: почему достаточно выгодный сбор/сдача стеклотары неожиданно перестали быть таковыми?