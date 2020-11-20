Алтайские единороссы начали страховать учителей от заражения ковидом

В Алтайском крае депутаты "Единой России" будут страховать учителей на случай заболевания коронавирусом. С таким предложением к партийцам обратился секретарь реготделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко. Он отметил, что в нынешних непростых условиях педагоги, которые не ушли на самоизоляцию и продолжают работать в очном режиме, находятся в зоне риска.

"Наши учителя сегодня самоотверженно работают на передовой – учат детей в этот непростой период. Считаю нашим долгом обезопасить их труд, дать им уверенность, что в случае заболевания они получат гарантированную поддержку. Обращаюсь ко всем своим коллегам с просьбой включиться в этот процесс и помочь педагогам", – цитирует Романенко партийный сайт.

По инициативе главного алтайского единоросса в крае стартовала акция "Спасибо учителям!" Депутаты, члены фракций "Единой России" всех уровней власти, активисты партии оформляют за свой счет страховку здоровья и жизни на случай заражения ковидом для учителей выбранной ими школы, или нескольких школ.

Сам Александр Романенко уже застраховал педагогов своей родной школы-гимназии № 3 Горняка (Локтевский район). Также своих школьных учителей уже поддержали депутаты фракции ЕР в Алтайском Заксобрании Денис Голобородько, Татьяна Ильюченко и Сергей Писарев.

Добавим, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко первым приобрел полисы для учителей, застраховав педагогический коллектив своей родной школы № 18 в Рубцовске.