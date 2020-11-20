Светодиодный герб Барнаула установят в новогоднем городке

Новогодний городок на площади Сахарова украсят светодиодным гербом Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. Его хотят установить на входной секции со стороны улицы Молодежной.

Несмотря на ковидные ограничения, городские власти планируют украсить площадку, где традиционно проходят праздничные гуляния.

В частности, планируется приобрести 35 метров светодиодных перетяжек и 14 и светодиодных украшений "Бокал". Последние разместят на опорах освещения.

"На площади Сахарова смонтируют главную елку, установят четыре маленькие горки и одну среднюю, оформят четыре входные секции в виде ледяных башен с подсветкой, сделают два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, скульптуру символа года – Быка и снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки", — уточнили в администрации краевой столицы.

Как ранее писал amic.ru, на традиционных площадках в районах города построят ледовые городки. Однако торжественных открытий ледовых городков в этом году не будет. Власти решили отказаться от концертных программ как на площади Сахарова, так и на районных площадках.