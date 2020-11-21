Back in the U.S.S.R. Мэрия Барнаула показала макеты новогодних баннеров

Фото: издательство "Речь"

Эскизы праздничных плакатов, которые украсят краевую столицу к новогодним праздникам, показали в мэрии Барнаула.

Баннеры объединила праздничная тематика и стиль мультфильмов времен СССР. В их основе советские новогодние открытки, созданные художником-аниматором студии "Союзмультфильм" Владимиром Зарубиным.

Плакаты установят на рекламных конструкциях. Предприятиям рекомендуют присоединиться к акции и использовать макеты для праздничного оформления зданий и прилегающих территорий.

Напомним, в этом году новогодние праздники в Барнауле пройдут без концертов и других публичных массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемической обстановкой.