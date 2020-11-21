Back in the U.S.S.R. Мэрия Барнаула показала макеты новогодних баннеров

Фото: издательство "Речь"
Эскизы праздничных плакатов, которые украсят краевую столицу к новогодним праздникам, показали в мэрии Барнаула.
Баннеры объединила праздничная тематика и стиль мультфильмов времен СССР. В их основе советские новогодние открытки, созданные художником-аниматором студии "Союзмультфильм" Владимиром Зарубиным.
Плакаты установят на рекламных конструкциях. Предприятиям рекомендуют присоединиться к акции и использовать макеты для праздничного оформления зданий и прилегающих территорий.
Напомним, в этом году новогодние праздники в Барнауле пройдут без концертов и других публичных массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемической обстановкой.
Комментарии
Страшно смотреть как гибнет наша страна. Уже не только чайники делать не умеем, но и открытки рисовать. Живём только благодаря тому, что было сделано ещё в СССР, при этом не забывая каждый день гордиться давнишними победами дедов.
Позорники
Ещё про победу Путина над фашистской Германией сериалов нанимают и поднимут боевой дух россиян
Замечательные картинки. От них так и веет теплом и детством, настоящей ёлкой и зелёными мандаринами.
Хочу обратно в СССР!
Лучше уж советское, чем то, что создают у нас сегодня. Кого кошмары не мучают, посмотрите...
Олененок Ягги, соболенок Кедри и блогер Хитти.
Классно, мне понравилось, особенно, хоккеисты!
А нытиков слушать нечего, эти люди недовольны всем, а прежде всего собой!
а что плохие мультики: Маша и Медведь, Фиксики, Смешарики, Бумажки, Богатыри? Мне кажется у нас все таки умеею делать мультфильмы и сейчас. Да они не такие как из нашего детства, но это потому что наше детство ушло.