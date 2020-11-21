Спектакль алтайского театра стал номинантом на "Золотую маску"

Алтайский государственный музыкальный театр впервые стал номинантом российской национальной театральной премии "Золотая маска", информирует пресс-служба регионального Министерства культуры.

Как отмечается, претендовать на премию будет мюзикл "Капитанская дочка" сразу в десяти номинациях. В их числе звания лучших оперетты-мюзикла, дирижера, режиссера, художника, а также мужской и женской роли и ролей второго плана.

Весной 2021 года коллектив театра отправится в Москву с показом спектакля на 27-м Фестивале. Добавим, что премьера мюзикла состоялась еще в сентябре 2019 года, он был приурочен к юбилею Александра Пушкина.