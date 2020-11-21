Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 750 тысяч рублей

Лжебанкир похитил у 43-летней жительницы Барнаула крупную сумму денег под предлогом защиты от злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец доложил, что с ее карты происходит несанкционированное снятие денег, за которым стоят мошенники.

"Во избежание кражи женщине было необходимо снять всю сумму и проследовать к другому банкомату для проведения необходимых операций. Под диктовку злоумышленника она произвела все необходимые действия, после чего произошло списание денежных средств на сумму около 750 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Злоумышленников ищут.