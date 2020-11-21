Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 750 тысяч рублей

Лжебанкир похитил у 43-летней жительницы Барнаула крупную сумму денег под предлогом защиты от злоумышленников.
Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец доложил, что с ее карты происходит несанкционированное снятие денег, за которым стоят мошенники.
"Во избежание кражи женщине было необходимо снять всю сумму и проследовать к другому банкомату для проведения необходимых операций. Под диктовку злоумышленника она произвела все необходимые действия, после чего произошло списание денежных средств на сумму около 750 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Злоумышленников ищут.
Комментарии
Где посадки?
Всё правильно - идиоты должны страдать. Любой звонок с незнакомого номера в телефон - тревожный!
21.11.2020 18:23
- гость -
Где посадки?
В аэропорту на взлетной полосе.
Не ну 43 года! Зашла в личный кабинет, позвонила в банк. Нет, бежит к банкомату снимать) не понимаю.