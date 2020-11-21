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Новости

Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 750 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Аферист действовал по классической схеме
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Лжебанкир похитил у 43-летней жительницы Барнаула крупную сумму денег под предлогом защиты от злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец доложил, что с ее карты происходит несанкционированное снятие денег, за которым стоят мошенники.

"Во избежание кражи женщине было необходимо снять всю сумму и проследовать к другому банкомату для проведения необходимых операций. Под диктовку злоумышленника она произвела все необходимые действия, после чего произошло списание денежных средств на сумму около 750 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Злоумышленников ищут.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.11.2020 18:23
- гость -

Где посадки?

21.11.2020 18:34
- гость -

Всё правильно - идиоты должны страдать. Любой звонок с незнакомого номера в телефон - тревожный!

21.11.2020 18:37
гость

21.11.2020 18:23
- гость -
Где посадки?

В аэропорту на взлетной полосе.

21.11.2020 18:49
- гость -

Не ну 43 года! Зашла в личный кабинет, позвонила в банк. Нет, бежит к банкомату снимать) не понимаю.

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