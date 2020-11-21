Путин продлил контрсанкции против Запада на год

Президент России Владимир Путин продлил действие ответных санкций в отношении стран Запада до конца 2021 года. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале правовой информации в субботу, 21 ноября.

Как отмечается в тексте, российский лидер поручил правительству обеспечить осуществление мер по реализации указа и вносить предложения об изменении срока действия контрсанкций.

Напомним, что в августе 2014 года Россия в ответ на антироссийские санкции из-за присоединения Крыма запретила странам ЕС и США ввоз некоторых видов продовольствия, в том числе мяса, колбасы, рыбы, молочной продукции, овощей и фруктов. По мере сохранения санкций в отношении РФ ответные меры продлевались вплоть до настоящего указа, который ранее действовал до конца текущего года.