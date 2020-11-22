Четырех человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке

В Барнауле пожарные спасли четверых человек из горящего дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар случился вечером 21 ноября в одной из квартир трехэтажного жилого дома на улице Чкалова. На момент прибытия расчетов из-под крыши строения валил густой дым.

"Узкие проезды к месту пожара, а именно плотная застройка частного сектора — это одна из сложностей в тушении, — уточнил руководитель дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда Денис Присяжников. — Также, огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям и по перегородкам между этажами. Было интенсивное распространение пожара".

Спасатели вывели из задымленных помещений четырех человек, проживающих в доме. Пострадавших нет. Огонь удалось полностью потушить за 20 минут. Причины произошедшего выясняются.