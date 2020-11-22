Спасатели потушили пожар на складе в Барнауле

Поздней ночью 22 ноября в барнаульском микрорайоне Затон загорелся хозяйственный корпус складского помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первого подразделения спасателей существовала угроза распространения огня на кровлю склада и взрыва двух баллонов: газового и кислородного.

Спасатели сосредоточили усилия на ключевых участках пожара и вынесли баллоны из опасной зоны.

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев, были введены стволы в решающем направлении, что позволило не допустить дальнейшего распространения огня", — констатировал начальник дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда Денис Присяжников.

Огонь удалось потушить за полчаса. В ликвидации горения задействовали 41 человека и 11 единиц техники.