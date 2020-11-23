Эксперт объяснил, как пользователи сами сокращают срок работы смартфона

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, как люди сами сокращают срок службы смартфонов. По его словам, чтобы телефон быстрее стал непригодным, достаточно вывести из строя аккумулятор.

"Срок службы батарейки сокращается, если смартфон используют при высоких температурах. Например, если заряжать смартфон мощной "быстрой" зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора", – рассказал специалист в беседе с агентством "Прайм".

Еще одним поводом для замены устройства может стать выгоревший OLED-экран. Если он работает на повышенной яркости, то через 3-4 года выгорает. Также из причин, сокращающих срок службы смартфонов, Гриценко выделил небрежное обращение, падения и попадание влаги внутрь.

Эксперт рекомендовал пользоваться чехлами и защитными стеклами, а также избегать полного разряда батареи и использовать сберегающий режим.